Cruzeiro acredita em trunfos para se classificar diante do Flamengo, no Maracanã

Para o comentarista Henrique Fernandes, do SporTv, a capacidade de manter o desempenho fora de casa é um dos principais motivos para o Cruzeiro chegar confiante ao Maracanã.

Segundo ele, Artur Jorge conseguiu estabelecer rapidamente um padrão de jogo que permite à equipe manter sua identidade independentemente do local da partida.

"Artur conseguiu dar um padrão de jogo muito rápido para a equipe. Então, o time sente a vontade de jogar da mesma forma dentro e fora de casa".

Um dos pilares dessa evolução foi o sistema defensivo. O Cruzeiro recentemente conseguiu passar três partidas consecutivas sem sofrer gols, algo que ainda não havia acontecido na temporada.

A melhora na defesa deu mais segurança ao time para jogar longe de casa e também permitiu que a equipe assumisse uma postura mais competitiva mesmo diante de adversários que exercem maior pressão.

"Foi um time que passou a tomar menos gols com Artur, é confiante para fazer um jogo com mais personalidade, sabendo que a defesa vai se manter sólida".