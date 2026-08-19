Cruzeiro acredita em trunfos para se classificar diante do Flamengo, no Maracanã

Cruzeiro e Flamengo decidem nesta quarta-feira (19) uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em um cenário que pode oferecer ao time mineiro alguns motivos para acreditar na classificação.
Se o estádio costuma representar uma força para o Flamengo, desta vez o palco da decisão também pode ser um trunfo para a Raposa. O Cruzeiro não perde como visitante há mais de quatro meses e chega ao confronto embalado por uma sequência de bons resultados longe de Belo Horizonte. Além disso, o clube celeste leva vantagem no histórico de confrontos eliminatórios contra o Rubro-Negro.