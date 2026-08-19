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imago-sport-1081188009.jpgSports Press Photo
Gabriel Marin

Cruzeiro acredita em trunfos para se classificar diante do Flamengo, no Maracanã

Flamengo x Cruzeiro
Flamengo
Cruzeiro
Copa Libertadores

Raposa não perde como visitante há 11 partidas e leva vantagem histórica em decisões eliminatórias contra o Rubro-Negro; vaga nas quartas será definida nesta quarta-feira (19)

Cruzeiro e Flamengo decidem nesta quarta-feira (19) uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em um cenário que pode oferecer ao time mineiro alguns motivos para acreditar na classificação.

Se o estádio costuma representar uma força para o Flamengo, desta vez o palco da decisão também pode ser um trunfo para a Raposa. O Cruzeiro não perde como visitante há mais de quatro meses e chega ao confronto embalado por uma sequência de bons resultados longe de Belo Horizonte. Além disso, o clube celeste leva vantagem no histórico de confrontos eliminatórios contra o Rubro-Negro.

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  • imago-sport-1081190528.jpgFotoarena

    Cruzeiro não perde fora de casa desde abril

    A última derrota do Cruzeiro como visitante aconteceu em 4 de abril, quando a equipe foi goleada pelo São Paulo por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela partida, Artur Jorge fazia apenas seu segundo jogo à frente da equipe.

    Desde então, o cenário mudou completamente. O Cruzeiro disputou 11 partidas longe de seus domínios, com seis vitórias e cinco empates. O resultado mais recente foi justamente uma vitória importante sobre o Corinthians, no último domingo (16), pelo Brasileirão.

    A sequência mostra uma equipe capaz de competir mesmo quando não conta com o apoio de sua torcida. E esse comportamento será colocado à prova novamente diante de um dos ambientes mais difíceis do futebol brasileiro.

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  • FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-BARCELONAAFP

    Evolução defensiva virou marca da equipe

    Para o comentarista Henrique Fernandes, do SporTv, a capacidade de manter o desempenho fora de casa é um dos principais motivos para o Cruzeiro chegar confiante ao Maracanã.

    Segundo ele, Artur Jorge conseguiu estabelecer rapidamente um padrão de jogo que permite à equipe manter sua identidade independentemente do local da partida.

    "Artur conseguiu dar um padrão de jogo muito rápido para a equipe. Então, o time sente a vontade de jogar da mesma forma dentro e fora de casa".

    Um dos pilares dessa evolução foi o sistema defensivo. O Cruzeiro recentemente conseguiu passar três partidas consecutivas sem sofrer gols, algo que ainda não havia acontecido na temporada.

    A melhora na defesa deu mais segurança ao time para jogar longe de casa e também permitiu que a equipe assumisse uma postura mais competitiva mesmo diante de adversários que exercem maior pressão.

    "Foi um time que passou a tomar menos gols com Artur, é confiante para fazer um jogo com mais personalidade, sabendo que a defesa vai se manter sólida".

  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Histórico de mata-matas favorece a Raposa

    Outro fator que pode alimentar a confiança do Cruzeiro é o retrospecto em confrontos eliminatórios contra o Flamengo.

    Ao longo da história, os clubes se enfrentaram nove vezes em disputas por classificação em Copa do Brasil, Libertadores e Copa dos Campeões. A Raposa levou a melhor em cinco oportunidades, enquanto o Flamengo avançou em quatro.

    No retrospecto geral de jogos entre as equipes, são 17 partidas, com seis vitórias do Flamengo, quatro do Cruzeiro e sete empates.

    Ou seja, embora o Rubro-Negro tenha vantagem no número de vitórias, quando o assunto é mata-mata o time mineiro leva vantagem.

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  • Flamengo v Cruzeiro - Copa CONMEBOL Libertadores 2018Getty Images Sport

    Último mata-mata terminou com classificação no Maracanã

    O precedente mais recente em uma competição continental também favorece o Cruzeiro.

    Em 2018, os times se encontraram nas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, justamente no Maracanã, a Raposa venceu por 2 a 0 e construiu uma vantagem importante.

    Na partida de volta, em Belo Horizonte, o Flamengo venceu por 1 a 0, mas o resultado não foi suficiente para impedir a classificação cruzeirense às quartas de final.

    O cenário desta quarta-feira (19), entretanto, é diferente. Depois do empate por 1 a 1 no Mineirão, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Flamengo chega com desfalques importantes

    O Cruzeiro também encontrará um Flamengo que não terá força máxima para a decisão. O técnico Leonardo Jardim já sabe que não poderá contar com Alex Sandro, Vitão e De la Cruz, todos lesionados.

    A provável escalação rubro-negra tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

    Do lado mineiro, Artur Jorge deve mandar a campo Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

    As ausências aumentam o desafio para o Flamengo, mas não eliminam o peso do fator casa em uma partida que vale uma vaga entre os oito melhores da Libertadores.

  • FBL-LIBERTADORES-INDRIVADAVIA-FLUMINENSEAFP

    Gustavo Tejera apita a decisão

    A arbitragem do confronto também já está definida. O uruguaio Gustavo Tejera será o árbitro principal, com Nicolás Tarán e Horacio Ferreiro como assistentes. Andrés Cunha ficará responsável pelo VAR.

    Tejera traz uma lembrança recente para a torcida do Flamengo. O uruguaio esteve no comando da arbitragem da final da Recopa Sul-Americana de 2026, quando o Rubro-Negro perdeu para o Lanús por 3 a 2.

    Naquela partida, entretanto, o árbitro marcou dois pênaltis a favor do Flamengo, convertidos por Arrascaeta e Jorginho. As cobranças não foram suficientes para evitar a derrota.

  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Maracanã será palco de mais uma decisão

    Com retrospecto favorável em mata-matas, invencibilidade fora de casa e uma defesa que ganhou consistência, o Cruzeiro chega ao Maracanã com argumentos para acreditar em uma nova classificação diante do Flamengo.

    A equipe mineira, porém, terá pela frente um adversário acostumado a decisões e apoiado por sua torcida. O empate no Mineirão deixou tudo em aberto e transforma os 90 minutos desta quarta-feira (19) em uma verdadeira final.

    Para o Cruzeiro, a missão será repetir a capacidade de competir como visitante e aproveitar os trunfos construídos ao longo dos últimos meses. Se conseguir fazer isso, poderá deixar o Maracanã, mais uma vez, com uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

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