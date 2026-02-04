Goal.com
GFX Guardiola TrumpGetty/GOAL
Peter McVitie

A crítica de Pep Guardiola contra Donald Trump em discurso político do técnico do Manchester City

Pep Guardiola lançou um ataque contundente à administração do presidente dos EUA, Donald Trump, após as mortes de Renee Good e do enfermeiro Alex Pretti pelas mãos de agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA)

O técnico do Manchester City fez uma defesa apaixonada dos direitos humanos durante uma coletiva de imprensa, quebrando seu silêncio habitual para condenar o "genocídio" na Palestina e exigir compaixão pelos migrantes que atravessam o Canal da Mancha.

  • Guardiola condena assassinatos de pessoas "indefesas" nos EUA

    Guardiola condenou veementemente as recentes ações dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos Estados Unidos, contestando diretamente as políticas implementadas pelo governo Trump. Visivelmente emocionado, o técnico catalão mencionou as mortes chocantes de Renée Good e Alex Pretti, um enfermeiro de terapia intensiva, que foram mortos durante operações do ICE.

    Guardiola traçou um forte contraste entre os valores do cuidado e a brutalidade do incidente, questionando como tal violência poderia ser justificada por qualquer administração. "Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, Renee Good e [o enfermeiro] Alex Pretti foram mortos", afirmou Guardiola. "Imaginem a Universidade de Manchester, cinco ou seis pessoas ao redor dela, indo para o gramado e levando 10 tiros. Me digam como vocês podem defender isso?" 

    O técnico do City, que muitas vezes se mostrou relutante em participar de debates políticos durante seu período na Inglaterra, sugeriu que a visibilidade dessas injustiças tornou o silêncio impossível. "Hoje podemos ver, antes não podíamos. Isso me dói", acrescentou. "Se fosse o lado oposto, também me doeria. Me desculpem, eu vou me posicionar, sempre estarei lá. Sempre. Matar milhares de pessoas inocentes? Isso me dói. Não é mais complicado do que isso."

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    “Genocídio na Palestina” e conflitos globais

    Ampliando seu discurso para além dos Estados Unidos, Guardiola proferiu um poderoso discurso sobre o estado dos conflitos globais, descrevendo especificamente a situação em Gaza como um "genocídio". Ele expressou profunda frustração pelo fato de que, apesar da abundância de informações e imagens ao vivo do sofrimento, o mundo frequentemente opta por ignorá-lo.

    "Nunca, jamais na história da humanidade tivemos informações tão claras diante de nossos olhos como agora - o genocídio na Palestina, o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todo o mundo - no Sudão, em todos os lugares", disse ele.

    "O que aconteceu diante de nós? Querem ver? São os nossos problemas como seres humanos. São os nossos problemas." 

    Para Guardiola, a questão transcende as lealdades políticas e atinge o âmago da humanidade. Ele falou da dor visceral que sente ao ver imagens de famílias destruídas pela guerra. "Não consigo imaginar como alguém não consegue sentir isso, ao ver essas imagens todos os dias, pais, mães, filhos, passando por tudo aquilo, com suas vidas destruídas, e as pessoas não conseguem sentir um mínimo de compaixão? Desculpe, eu não consigo sentir."

  • Quebrando o silêncio sobre a censura da mídia

    Quando questionado por The Athletic sobre por que sentiu necessidade de se pronunciar agora, Guardiola voltou a atenção para a sala de imprensa. Ele expressou surpresa e gratidão por um jornalista finalmente ter abordado o tema, sugerindo que existe uma cultura de silêncio no jornalismo esportivo em relação a questões geopolíticas.

    "Agradeço porque é a primeira vez em 10 anos que um jornalista me pergunta sobre isso”, observou Guardiola. “Parece que vocês [a imprensa] não têm permissão para fazer isso no seu trabalho, não sei. Mas existe alguém que vê as imagens de todo o mundo, as guerras, e não se afeta? Não é uma questão de certo ou errado.”

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Compaixão pelos migrantes do Canal da Mancha

    O treinador do City também abordou a questão interna da migração, após uma reportagem da BBC News indicar que mais de 900 migrantes atravessaram o Canal da Mancha em pequenos barcos só em janeiro. Num clima em que a opinião sobre imigração é cada vez mais hostil, Guardiola apelou a uma abordagem humanitária que priorize salvar vidas em vez de marcar pontos políticos.

    "As pessoas que têm de fazer isso, fugir dos seus países, entrar no mar e depois subir num barco para serem resgatadas — não pergunte se ele tem razão ou não, resgate-o. Trata-se de um ser humano", insistiu.

    Ele concluiu com um apelo à empatia, sugerindo que a preservação da vida deve ser o princípio fundamental da sociedade. "Podemos concordar e criticar, mas todos têm razão, todos têm uma ideia e você precisa expressá-la. Pessoas estão morrendo, você precisa ajudá-las. Proteger o ser humano e a vida humana é a única coisa que temos."

