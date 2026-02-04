A crítica de Pep Guardiola contra Donald Trump em discurso político do técnico do Manchester City

Guardiola condenou veementemente as recentes ações dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos Estados Unidos, contestando diretamente as políticas implementadas pelo governo Trump. Visivelmente emocionado, o técnico catalão mencionou as mortes chocantes de Renée Good e Alex Pretti, um enfermeiro de terapia intensiva, que foram mortos durante operações do ICE.

Guardiola traçou um forte contraste entre os valores do cuidado e a brutalidade do incidente, questionando como tal violência poderia ser justificada por qualquer administração. "Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, Renee Good e [o enfermeiro] Alex Pretti foram mortos", afirmou Guardiola. "Imaginem a Universidade de Manchester, cinco ou seis pessoas ao redor dela, indo para o gramado e levando 10 tiros. Me digam como vocês podem defender isso?"

O técnico do City, que muitas vezes se mostrou relutante em participar de debates políticos durante seu período na Inglaterra, sugeriu que a visibilidade dessas injustiças tornou o silêncio impossível. "Hoje podemos ver, antes não podíamos. Isso me dói", acrescentou. "Se fosse o lado oposto, também me doeria. Me desculpem, eu vou me posicionar, sempre estarei lá. Sempre. Matar milhares de pessoas inocentes? Isso me dói. Não é mais complicado do que isso."