Crítica a Neymar e queda de banner: a apresentação de Mano Menezes como técnico do Peru

A Federação Peruana de Futebol anunciou nesta quinta-feira (29) Mano Menezes como novo técnico da seleção nacional. O brasileiro foi apresentado em Lima e terá como principal missão conduzir o processo de reformulação da equipe, com foco no ciclo até a Copa do Mundo de 2030. A apresentação contou com a participação de Agustín Lozano, presidente da FPF, e por Jean Ferrari, diretor de futebol da federação.

Em seu primeiro discurso, Mano destacou que o projeto é de longo prazo, mas reconheceu a importância de resultados imediatos para ganhar confiança do elenco. O treinador também afirmou o interesse de renovar o elenco: "Consigo fazer isso bem, já fiz isso bem. Entendo, me comunico bem com ambas as partes, com os mais experientes, com os mais jovens que estão chegando. Então, isso me motiva muito para construir equipes", afirmou.