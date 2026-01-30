Crítica a Neymar e queda de banner: a apresentação de Mano Menezes como técnico do Peru
- AFP
Mano Menezes é escolhido para comandar a seleção do Peru
A Federação Peruana de Futebol anunciou nesta quinta-feira (29) Mano Menezes como novo técnico da seleção nacional. O brasileiro foi apresentado em Lima e terá como principal missão conduzir o processo de reformulação da equipe, com foco no ciclo até a Copa do Mundo de 2030. A apresentação contou com a participação de Agustín Lozano, presidente da FPF, e por Jean Ferrari, diretor de futebol da federação.
Em seu primeiro discurso, Mano destacou que o projeto é de longo prazo, mas reconheceu a importância de resultados imediatos para ganhar confiança do elenco. O treinador também afirmou o interesse de renovar o elenco: "Consigo fazer isso bem, já fiz isso bem. Entendo, me comunico bem com ambas as partes, com os mais experientes, com os mais jovens que estão chegando. Então, isso me motiva muito para construir equipes", afirmou.
- AFP
Mano relembra Brasil e faz crítica a Neymar durante apresentação
Ao falar sobre o processo de renovação que pretende implementar no Peru, Mano Menezes citou sua experiência à frente da seleção brasileira entre 2010 e 2012 e usou Neymar como exemplo ao recordar aquela geração.
"Estive em Arequipa [cidade no Peru] no Sul-Americano de 2011 acompanhando o sub-20 da seleção brasileira. Seis meses depois daquele torneio, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa. Temos Danilo, que está em Flamengo. Temos Alex Sandro, temos Casemiro", disse.
Depois, em tom de brincadeira, o treinador falou sobre Neymar: "Se Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos chance de tê-lo."
Banner cai, confusão de idioma e outras gafes marcam o evento
Além das declarações, a apresentação de Mano Menezes ficou marcada por situações inusitadas. Durante a coletiva, um banner de patrocinadores da seleção peruana caiu sobre o treinador, interrompendo momentaneamente o evento e gerando repercussão nas redes sociais.
Outro momento curioso aconteceu quando Mano se confundiu ao alternar entre espanhol e português ao usar a palavra “honra”. Em espanhol, o termo correto é “honor”, o que rendeu comentários bem-humorados no Brasil. Apesar das gafes, Mano afirmou estar “honrado” em assumir o comando do Peru e reforçou o compromisso de iniciar um novo ciclo na seleção.