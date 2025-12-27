+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
WC stars to disappointGOAL
Thomas Hindle

Cristiano Ronaldo, Vinícius Junior, Harry Kane e as estrelas com risco de decepcionar na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será um palco perfeito para o surgimento de novas lendas do futebol. Ao mesmo tempo, o torneio também pode marcar o momento em que grandes estrelas, cercadas de expectativa, acabam ficando abaixo do que se esperava

Copas do Mundo são o palco onde heróis nascem. É ali que grandes jogadores viram lendas e deixam seu nome na história. Basta olhar para edições passadas e para as carreiras dos maiores de todos os tempos: Pelé em 1958, Maradona em 1986, Messi em 2022. São momentos que ficam para sempre na memória do futebol.

Mas, para cada título conquistado, existem muitas frustrações pelo caminho. No caso da Inglaterra, isso resume bem a história: muito talento, poucas conquistas. A seleção dos Three Lions sempre gera expectativa, empolga o torcedor, mas quase nunca entrega o que promete. É isso que torna acompanhar o time tão envolvente — e, ao mesmo tempo, tão frustrante.

Essa discussão leva ao tema do subdesempenho em uma Copa do Mundo. Afinal, o que é ir bem em um Mundial? Para alguns países, como o Brasil, só o título serve. Para outros, chegar às quartas de final já é motivo de orgulho. As expectativas mudam conforme a camisa, o elenco e a história.

No fim das contas, a responsabilidade costuma cair sobre as estrelas. São elas que podem decidir jogos e mudar destinos. Só que, por lógica, a maioria acaba ficando pelo caminho. Pensando nisso, a GOAL analisa cinco grandes nomes que chegam cercados de expectativa, mas que correm o risco de decepcionar na Copa do Mundo de 2026.

  • Kane England AlbaniaGetty

    Harry Kane, Atacante, Inglaterra

    Precisa dizer mais? É a Inglaterra em uma Copa do Mundo. O cenário é clássico: elenco forte, duas finais nas últimas três grandes competições e um técnico de peso, Thomas Tuchel, contratado com um objetivo claro — ganhar o Mundial. Dentro desse contexto, qualquer resultado que não seja o título será visto como fracasso.

    Tudo acaba girando em torno de Kane. Há talento espalhado pelo time, discussões sobre meio-campo e lados do ataque, mas ele é o nome central. Vivendo grande fase no Bayern de Munique, Kane parece encaixar perfeitamente no modelo de Tuchel. Talvez essa seja sua última chance real de levantar a taça. Quando tudo parece pronto demais, a pressão costuma cobrar seu preço.

  • Santi Gimenez, MexicoGetty

    Santi Gimenez, Atacante, México

    México está um pouco confuso, hoje em dia. Claro, eles melhoraram desde a Copa do Mundo de 2022 e os anos difíceis sob o comando de Tata Martino. Mas ainda são uma equipe que parece um pouco entre eras. Eles dependem um pouco demais dos veteranos e colocam muita pressão nos jovens que estão surgindo - que talvez estejam um pouco aquém da qualidade que o México precisa para avançar. 

    Entra Santi Giménez, o produto de 24 anos da base do Cruz Azul, que tem tido um desempenho ruim desde sua mudança para Milão. No papel, ele tem todas as ferramentas: velocidade, inteligência, habilidade aérea e o movimento para se infiltrar. No Feyenoord, ele parecia um completo Nº 9. Ultimamente, porém, isso não se traduziu em resultados. O México agora tende a preferir Raúl Jiménez, embora ainda haja a expectativa de que Giménez possa pelo menos causar impacto vindo do banco. Um torneio sem gols na Copa Ouro pouco animou. Jiménez continua sendo uma opção confiável, mas claramente está mostrando sua idade. Giménez, por sua vez, está se recuperando de uma lesão e deve estar apto para janeiro, mas o fardo será pesado - e até agora, ele não mostrou que está pronto para carregá-lo.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    Cristiano Ronaldo, Atacante, Portugal

    Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue desafiando o tempo. Marca gols regularmente, mantém preparo físico impressionante e continua sendo o capitão de Portugal. Ainda assim, fica a dúvida: até que ponto isso ajuda a seleção?

    Portugal tem talento de sobra e poderia ser mais fluido e imprevisível. Muitas vezes, porém, o time gira em torno de CR7 , que já não cria chances como antes, mas segue finalizando muito. Ele joga porque é Cristiano Ronaldo. A cobrança é simples e pesada: marcar gols. Caso contrário, a narrativa de que a lenda passou do ponto volta com força.

  • Vinicius Jr Brazil 2024-25Getty

    Vinicius Jr, Ponta, Brasil

    “Farei 10 vezes se for necessário.” A frase após o segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro parecia o início de uma era dominante. Desde então, porém, Vinícius tem oscilado bastante.

    Em alguns jogos, é imparável no um contra um. Em outros, exagera nas jogadas e desaparece da partida. Essa irregularidade aparece tanto no Real Madrid quanto na seleção. Sem Neymar, tudo indica que o protagonismo será dele. A grande pergunta é se Vinícius está pronto para carregar o peso de liderar o Brasil em uma Copa do Mundo.

  • MOHAMED SALAH EGYPTGetty Images

    Mohamed Salah, Atacante, Egito

    A temporada tem sido estranha para Salah. No Liverpool, ficou abaixo do padrão habitual e chegou até a ser deixado fora em um momento delicado. Houve tensão, pedido de desculpas e rumores de saída para a Liga Saudita, mas o cenário ainda está em aberto.

    Na seleção, a história se repete: talento enorme, impacto limitado em grandes torneios. O Egito bateu na trave na Copa Africana de Nações de 2021, mas, no geral, Salah não conseguiu traduzir seu brilho de clubes em conquistas internacionais. Este deve ser seu último Mundial, e o time egípcio tem dificuldades para sustentá-lo contra adversários fortes. O risco é um adeus frustrante — mesmo com lampejos de genialidade.

