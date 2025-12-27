Cristiano Ronaldo, Vinícius Junior, Harry Kane e as estrelas com risco de decepcionar na Copa do Mundo de 2026

Copas do Mundo são o palco onde heróis nascem. É ali que grandes jogadores viram lendas e deixam seu nome na história. Basta olhar para edições passadas e para as carreiras dos maiores de todos os tempos: Pelé em 1958, Maradona em 1986, Messi em 2022. São momentos que ficam para sempre na memória do futebol.

Mas, para cada título conquistado, existem muitas frustrações pelo caminho. No caso da Inglaterra, isso resume bem a história: muito talento, poucas conquistas. A seleção dos Three Lions sempre gera expectativa, empolga o torcedor, mas quase nunca entrega o que promete. É isso que torna acompanhar o time tão envolvente — e, ao mesmo tempo, tão frustrante.

Essa discussão leva ao tema do subdesempenho em uma Copa do Mundo. Afinal, o que é ir bem em um Mundial? Para alguns países, como o Brasil, só o título serve. Para outros, chegar às quartas de final já é motivo de orgulho. As expectativas mudam conforme a camisa, o elenco e a história.

No fim das contas, a responsabilidade costuma cair sobre as estrelas. São elas que podem decidir jogos e mudar destinos. Só que, por lógica, a maioria acaba ficando pelo caminho. Pensando nisso, a GOAL analisa cinco grandes nomes que chegam cercados de expectativa, mas que correm o risco de decepcionar na Copa do Mundo de 2026.