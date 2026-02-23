Cristiano Ronaldo vai se juntar a Lionel Messi na MLS?! Ex-estrela da seleção americana explica por que a parceria com o Inter Miami pode acontecer, mas que a mudança causaria uma “confusão”

Os fãs de todo o mundo adorariam ver Ronaldo e Messi jogando no mesmo time antes de ambos se aposentarem, com a possibilidade de uma união acontecer no sul da Flórida. O Inter Miami, vencedor da MLS Cup, tem a ambição e os recursos financeiros para tornar esse acordo possível.

Questionado sobre se um acordo poderia ser fechado pelos Herons, Ramos - falando através de cassinos online no Canadá - disse ao GOAL: “Eu não descartaria essa possibilidade, porque não achei que eles pudessem ter Messi, [Luis] Suárez, [Sergio] Busquets, Jordi Alba e tantos outros jogadores que eles têm. Acho que isso poderia acontecer. Não acho que vai acontecer. Se Ronaldo vier para cá, provavelmente vai acabar em outro time.”

Pressionado sobre onde isso poderia ser, com Ronaldo vendo um futuro em filmes de sucesso de Hollywood, Ramos acrescentou: “Pode ser em Los Angeles. Pode ser no LA Galaxy, porque o LAFC tem ganhado algumas manchetes em Los Angeles. Talvez o Galaxy queira voltar ao topo. A contratação de Ronaldo certamente lhes daria essa exposição.”

Voltando à possibilidade de Ronaldo ir para Miami e se haveria alguma preocupação em relação a um conflito de egos ao lado do argentino Messi, Ramos disse: “Acho que não. Acho que ambos têm idade suficiente para saber que agora só querem ganhar jogos. Ambos são certamente vencedores. E, a propósito, Ronaldo não vai definitivamente para Miami.

“Eu adoraria ver isso acontecer. Seria ótimo se esses dois acabassem juntos – um ou dois anos em Miami. Espero que isso aconteça. Haverá algum problema em termos do tamanho dos egos deles? Acho que o único problema será como esses caras vão viajar, porque vai ser uma bagunça com toda a atenção que esse time receberia.”