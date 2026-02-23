Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo vai se juntar a Lionel Messi na MLS?! Ex-estrela da seleção americana explica por que a parceria com o Inter Miami pode acontecer, mas que a mudança causaria uma “confusão”
Ronaldo entrou em greve na Liga Profissional Saudita
O eterno jogador de 41 anos tem demonstrado frustração no Oriente Médio, com questionamentos sobre como os fundos são distribuídos entre as principais equipes da Arábia Saudita. Ronaldo ficou fora de três partidas pelo Al-Nassr antes de finalmente retornar ao time.
Ele voltou a marcar gols — enquanto busca atingir a marca de 1.000 gols em competições ao longo de sua carreira recordista —, mas continua com uma cláusula de rescisão em seu lucrativo contrato. Esses termos devem vigorar até o verão de 2027, mas podem ser quebrados.
Será que Ronaldo poderá se juntar a Messi no Inter Miami, vencedor da MLS Cup?
Os fãs de todo o mundo adorariam ver Ronaldo e Messi jogando no mesmo time antes de ambos se aposentarem, com a possibilidade de uma união acontecer no sul da Flórida. O Inter Miami, vencedor da MLS Cup, tem a ambição e os recursos financeiros para tornar esse acordo possível.
Questionado sobre se um acordo poderia ser fechado pelos Herons, Ramos - falando através de cassinos online no Canadá - disse ao GOAL: “Eu não descartaria essa possibilidade, porque não achei que eles pudessem ter Messi, [Luis] Suárez, [Sergio] Busquets, Jordi Alba e tantos outros jogadores que eles têm. Acho que isso poderia acontecer. Não acho que vai acontecer. Se Ronaldo vier para cá, provavelmente vai acabar em outro time.”
Pressionado sobre onde isso poderia ser, com Ronaldo vendo um futuro em filmes de sucesso de Hollywood, Ramos acrescentou: “Pode ser em Los Angeles. Pode ser no LA Galaxy, porque o LAFC tem ganhado algumas manchetes em Los Angeles. Talvez o Galaxy queira voltar ao topo. A contratação de Ronaldo certamente lhes daria essa exposição.”
Voltando à possibilidade de Ronaldo ir para Miami e se haveria alguma preocupação em relação a um conflito de egos ao lado do argentino Messi, Ramos disse: “Acho que não. Acho que ambos têm idade suficiente para saber que agora só querem ganhar jogos. Ambos são certamente vencedores. E, a propósito, Ronaldo não vai definitivamente para Miami.
“Eu adoraria ver isso acontecer. Seria ótimo se esses dois acabassem juntos – um ou dois anos em Miami. Espero que isso aconteça. Haverá algum problema em termos do tamanho dos egos deles? Acho que o único problema será como esses caras vão viajar, porque vai ser uma bagunça com toda a atenção que esse time receberia.”
Será Beckham o homem capaz de concretizar uma transferência sensacional?
Isso seria uma questão para outro dia, com o Inter Miami ciente de que ter Messi e Ronaldo juntos seria um sonho de marketing. Foi sugerido que a lenda do Manchester United, Sir David Beckham, que é co-proprietário do Herons, poderia ser o homem para tornar o aparentemente impossível uma realidade.
Outra ex-estrela da MLS, Rob Earnshaw, disse recentemente à GOAL sobre esse assunto: “Se houvesse um lugar onde isso pudesse acontecer, seria em algum lugar como o Inter Miami. Infelizmente, não acho que isso vá acontecer. Todos os fanáticos adorariam vê-los jogar em um time um dia e trabalhar juntos antes que ambos se aposentem. Não acho que isso vá acontecer, mas se houvesse uma chance, acho que David Beckham seria o homem certo para fazer isso acontecer.”
O vencedor da Copa do Mundo, Kleberson, que também jogou nos Estados Unidos em determinado momento, é outro que disse à GOAL sobre o Inter Miami tentar contratar Ronaldo: “Uau, imagine isso acontecendo, os Estados Unidos vão enlouquecer! Eles vão vender tudo para ter esses dois jogadores juntos. Em um vestiário - Messi, Cristiano Ronaldo e talvez Neymar. É um time dos sonhos!”
Messi frustrado após início ruim na campanha de 2026
O Inter Miami pode decidir que precisa de mais reforços após sofrer uma humilhante derrota por 3 a 0 para o LAFC em sua estreia na campanha da MLS 2026. Messi parecia frustrado ao final da partida na Califórnia, mas os relatos de que ele teria entrado no vestiário dos árbitros foram desmentidos.
