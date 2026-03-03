Cristiano Ronaldo sofre lesão nos tendões da coxa, enquanto o Al-Nassr confirma grande revés em meio a alegações de que o craque teria fugido da Arábia Saudita após ataque à embaixada dos EUA

A lesão de Ronaldo ocorreu durante os minutos finais do confronto com o Al-Fayha, em 28 de fevereiro. Apesar do Al-Nassr ter garantido três pontos, foi uma noite frustrante para o ícone português, que anteriormente havia perdido um pênalti aos 12 minutos da partida. Ele acabou sendo substituído por Abdullah Al-Hamdan aos 81 minutos, após sinalizar para o banco. Este revés físico chega em um momento crucial para o clube, que busca manter sua pequena vantagem na liderança da Saudi Pro League.

O artilheiro da divisão, que marcou 21 gols nesta temporada, agora é uma grande dúvida para os próximos jogos. O Al-Nassr está programado para enfrentar o Neom SC e o Al-Khaleej na liga em março, mas a disponibilidade do capitão está envolta em incerteza. Além disso, sua participação nos amistosos internacionais de Portugal contra o México e a USMNT no final deste mês agora está em risco. Os torcedores aguardam para ver se o lendário atacante conseguirá se recuperar a tempo para a reta final da campanha nacional.