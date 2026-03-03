Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo sofre lesão nos tendões da coxa, enquanto o Al-Nassr confirma grande revés em meio a alegações de que o craque teria fugido da Arábia Saudita após ataque à embaixada dos EUA
Ronaldo fora de jogo: Al-Nassr confirma lesão nos tendões
Os gigantes sauditas confirmaram oficialmente o diagnóstico na terça-feira, revelando que seu craque já iniciou o processo de recuperação. Em comunicado divulgado através dos seus canais oficiais, o clube afirmou: “Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão nos tendões após o último jogo contra o Al Fayha. Ele iniciou um programa de reabilitação e será avaliado diariamente.” Embora o Al-Nassr tenha fornecido detalhes sobre a natureza da lesão, não chegou a definir um prazo definitivo para o seu regresso à competição.
Os detalhes do revés sofrido por Ronaldo devido à lesão
A lesão de Ronaldo ocorreu durante os minutos finais do confronto com o Al-Fayha, em 28 de fevereiro. Apesar do Al-Nassr ter garantido três pontos, foi uma noite frustrante para o ícone português, que anteriormente havia perdido um pênalti aos 12 minutos da partida. Ele acabou sendo substituído por Abdullah Al-Hamdan aos 81 minutos, após sinalizar para o banco. Este revés físico chega em um momento crucial para o clube, que busca manter sua pequena vantagem na liderança da Saudi Pro League.
O artilheiro da divisão, que marcou 21 gols nesta temporada, agora é uma grande dúvida para os próximos jogos. O Al-Nassr está programado para enfrentar o Neom SC e o Al-Khaleej na liga em março, mas a disponibilidade do capitão está envolta em incerteza. Além disso, sua participação nos amistosos internacionais de Portugal contra o México e a USMNT no final deste mês agora está em risco. Os torcedores aguardam para ver se o lendário atacante conseguirá se recuperar a tempo para a reta final da campanha nacional.
Rumores de uma partida precipitada da Arábia Saudita
Além das preocupações médicas, surgiram relatos sensacionalistas sugerindo que Ronaldo pode ter deixado o país completamente. Após um ataque com drones à embaixada dos EUA em Riade, dados de rastreamento de voos revelaram que o jato particular de luxo de Ronaldo partiu da Arábia Saudita para Madri no meio da noite. Isso levou a crescentes questionamentos sobre se o ex-astro do Real Madrid teria buscado refúgio na Europa com sua parceira, Georgina Rodriguez, e seus cinco filhos em meio à crescente instabilidade.
No entanto, ao contrário das notícias de uma “fuga” permanente, algumas fontes próximas à situação sugerem que o movimento da aeronave não significa necessariamente que o jogador tenha abandonado suas obrigações contratuais. Outras notícias indicam que as alegações de que ele fugiu estão longe da verdade e que Cristiano está em tratamento no centro de treinamento do Al-Nassr após os problemas em seu último jogo. Os sinais contraditórios deixaram os torcedores nervosos, enquanto tentam separar os rumores sobre transferências da realidade da situação de segurança.
Jogos adiados devido a tensões regionais
O calendário esportivo da região já foi afetado pelo ambiente externo. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou recentemente que várias partidas de grande visibilidade, incluindo o confronto da Liga dos Campeões 2 entre Al-Nassr e Al Wasl, seriam adiadas. “À luz da situação em desenvolvimento no Oriente Médio, a Confederação Asiática de Futebol confirmou que os jogos da primeira mão das oitavas de final da AFC Champions League Elite 2025/26 na Região Oeste, originalmente programados para 2 e 3 de março de 2026, serão agora remarcados”, confirmou o órgão regulador em um comunicado oficial.
Enquanto a AFC continua a “acompanhar de perto esta situação em rápida evolução”, a segurança dos jogadores continua a ser a principal prioridade. Para o Al-Nassr, o adiamento destes jogos representa um pequeno alívio, uma vez que permite ao seu capitão dedicar mais tempo à sua reabilitação sem perder mais jogos a eliminar.
