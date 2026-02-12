Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo recebe apoio do ex-treinador para uma parceria “incrível” com Lionel Messi no Inter Miami em meio às tensões com o Al-Nassr
Ronaldo e Messi assinaram extensões de contrato até 2025
Os fãs de todo o mundo adorariam ver Ronaldo e Messi — com 13 Bolas de Ouro entre os dois — jogando no mesmo time antes de se aposentarem. Eles já se enfrentaram em partidas internacionais e quando atuaram em lados opostos do acirrado El Clásico, que separa o Barcelona e o Real Madrid.
Nenhum dos dois dá sinais de desaceleração, com Messi fazendo história nos Estados Unidos ao se tornar o vencedor consecutivo do prêmio MVP. Ele ajudou a conquistar uma vitória histórica na MLS Cup para o sul da Flórida na última temporada e renovou seu contrato até 2028.
Ronaldo, que agora tem 41 anos, está trabalhando em um contrato lucrativo na Arábia Saudita, que deve durar até 2027. Esses termos podem ser quebrados neste verão, com uma cláusula de rescisão que pode ser acionada na próxima janela de transferências.
Ronaldo x Messi: Será que uma união na MLS pode acontecer?
O ex-técnico do Manchester United, Rene Meulensteen, que já trabalhou com CR7 em Old Trafford, explicou ao BetGoat por que uma parceria impressionante nos EUA poderia ser concretizada. O holandês disse: “Cristiano Ronaldo ainda poderia ter sucesso na MLS, sem problema. Com a equipe e os jogadores certos ao seu redor, 100%, ele poderia ter sucesso. Dê-lhe assistências e ele colocará a bola no fundo da rede. Ele poderia fazer isso na MLS, sem sombra de dúvida.
“Jogar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami? Seria incrível. Honestamente, seria ótimo. Seriam os jogos com maior bilheteria todas as semanas. Quem não gostaria de ver isso? Desde que haja o equilíbrio certo para garantir que Cristiano e Messi ainda possam jogar no seu melhor. É emocionante só de pensar nisso, seria o maior interesse da história do futebol se eles conseguissem, isso é certo.”
Meulensteen já havia dito sobre CR7 perseguindo o sonho americano: “Você consegue imaginar Messi e Ronaldo jogando no mesmo time em Miami? É uma cidade fantástica. Acho que ele adoraria ir para lá.
“Por outro lado, seria incrível reacender a rivalidade entre Messi e Ronaldo. Por que não Los Angeles? Acho que Cristiano provavelmente se mudaria para LA porque ficaria muito perto de Hollywood. Esse provavelmente será seu próximo destino.”
Por que Beckham poderia tornar possível um acordo impressionante
Beckham é considerado o homem capaz de concretizar uma transferência de grande impacto, com o ex-jogador do Manchester United, agora co-proprietário do Inter Miami. O ex-astro da MLS e vencedor da Copa do Mundo, Kleberson, disse recentemente ao GOAL sobre a possível parceria entre Ronaldo e Messi: “Uau, imagine isso acontecendo, os Estados Unidos vão enlouquecer! Eles vão vender tudo para ter esses dois jogadores juntos. Em um vestiário - Messi, Cristiano Ronaldo e talvez Neymar. É um time dos sonhos!”
Outro homem que honrou as fileiras da MLS - o ex-atacante do Toronto FC, Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, Rob Earnshaw - também disse ao GOAL sobre uma mudança que daria o que falar no mundo todo: “Se houvesse um lugar onde isso pudesse acontecer, seria em algum lugar como o Inter Miami.
Infelizmente, não acho que isso vá acontecer. Todos nós, fanáticos, adoraríamos vê-los jogar em um time um dia e trabalhar juntos antes que ambos se aposentem. Não acho que isso vá acontecer, mas se houvesse uma chance, acho que David Beckham seria o cara certo para fazer isso acontecer.”
Ronaldo em greve: o maior jogador português de todos os tempos está pronto para voltar
Ronaldo ficou de fora dos últimos três jogos do Al-Nassr em todas as competições. Ele se excluiu da disputa pelo primeiro deles, tendo questionado a forma como os fundos de transferência são distribuídos na Liga Profissional Saudita, e viu seu comportamento ser criticado por muitos.
A expectativa é que ele retorne aos gramados no confronto contra o Al-Fateh no sábado, em busca do título no Oriente Médio, mas ainda não se sabe quantas partidas ele disputará antes de se juntar à seleção portuguesa na busca pela imortalidade na Copa do Mundo neste verão.
