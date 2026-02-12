Cristiano Ronaldo recebe apoio do ex-treinador para uma parceria “incrível” com Lionel Messi no Inter Miami em meio às tensões com o Al-Nassr

O ex-técnico do Manchester United, Rene Meulensteen, que já trabalhou com CR7 em Old Trafford, explicou ao BetGoat por que uma parceria impressionante nos EUA poderia ser concretizada. O holandês disse: “Cristiano Ronaldo ainda poderia ter sucesso na MLS, sem problema. Com a equipe e os jogadores certos ao seu redor, 100%, ele poderia ter sucesso. Dê-lhe assistências e ele colocará a bola no fundo da rede. Ele poderia fazer isso na MLS, sem sombra de dúvida.

“Jogar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami? Seria incrível. Honestamente, seria ótimo. Seriam os jogos com maior bilheteria todas as semanas. Quem não gostaria de ver isso? Desde que haja o equilíbrio certo para garantir que Cristiano e Messi ainda possam jogar no seu melhor. É emocionante só de pensar nisso, seria o maior interesse da história do futebol se eles conseguissem, isso é certo.”

Meulensteen já havia dito sobre CR7 perseguindo o sonho americano: “Você consegue imaginar Messi e Ronaldo jogando no mesmo time em Miami? É uma cidade fantástica. Acho que ele adoraria ir para lá.

“Por outro lado, seria incrível reacender a rivalidade entre Messi e Ronaldo. Por que não Los Angeles? Acho que Cristiano provavelmente se mudaria para LA porque ficaria muito perto de Hollywood. Esse provavelmente será seu próximo destino.”