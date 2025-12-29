+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cristiano Ronaldo reafirma meta de chegar ao milésimo gol: "Tenho confiança de que vou chegar lá"

Cristiano Ronaldo reafirmou a ambição de alcançar a histórica marca de mil gols na carreira durante o Globe Soccer Awards 2025. O craque português esteve presente na premiação para receber o troféu de Melhor Jogador do Oriente Médio, superando nomes como Karim Benzema, Riyad Mahrez e Salem Al Dawsari. O prêmio veio poucos dias depois de o atacante do Al Nassr marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Al Okhdood.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo se aproxima dos mil gols na carreira

    O Al Nassr lidera a Saudi Pro League e manteve o início perfeito de temporada ao conquistar, no sábado, a décima vitória consecutiva. Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes, enquanto o compatriota João Félix marcou no fim da partida. Agora, os dois portugueses dividem a artilharia da competição, com 12 gols cada.

    Os dois gols diante do Al Okhdood foram os de número 955 e 956 de CR7 na carreira, deixando a marca dos mil gols cada vez mais próxima. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, acredita que o camisa 7 chegará aos quatro dígitos antes de encerrar a trajetória nos gramados.

    Em entrevista ao jornal Marca, Martínez afirmou: “Ele está em um momento muito bom da carreira. E conseguiu isso porque vive o presente. Quando fala de gols, evita pensar no longo prazo, como chegar a mil partidas ou jogar determinado número de jogos. O segredo é ser o melhor possível hoje e aproveitar cada dia. O número será uma consequência do dia em que ele decidir se aposentar. Não acho que isso seja um objetivo em si.”

  • Ídolo se diz confiante para atingir o feito

    Durante o Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo falou sobre a motivação para seguir conquistando títulos e marcas históricas. “É um enorme prazer estar em uma gala com tantas personalidades do esporte”, disse.

    “Essa é uma das minhas favoritas, porque encontro pessoas incríveis, inclusive minha esposa. É exigente continuar jogando, mas ainda tenho paixão e estou motivado para seguir. Não importa se atuo no Oriente Médio ou na Europa; quero continuar ganhando títulos e alcançar a marca que todos conhecem.

    “Estou confiante de que vou chegar lá, desde que não tenha lesões. Aproveitem a noite e feliz Ano Novo.”

    Cristiano Ronaldo também é esperado como líder da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026. Portugal conseguiu a classificação, mas com dificuldades no fim das Eliminatórias.

    Uma derrota por 2 a 0 para a República da Irlanda deixou a vaga em aberto até a rodada final, partida em que Cristiano Ronaldo acabou expulso após uma cotovelada em Dara O’Shea. O atacante, que completa 41 anos em fevereiro, ficou fora do último jogo do grupo, quando Portugal goleou a Armênia, o que gerou questionamentos sobre sua presença no time titular. Ainda assim, Roberto Martínez já explicou os motivos que mantêm o capitão como peça-chave da equipe.

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Martínez explica por que Cristiano Ronaldo segue na seleção

    Na mesma entrevista ao Marca, Martínez detalhou os “três pilares” que sustentam as convocações de Cristiano Ronaldo: “Atitude. Há três pilares que analisamos constantemente: talento, experiência e a atitude que ele pode trazer à seleção.

    “Esse nível máximo de exigência que ele impõe a si mesmo para estar presente e ajudar é o que permite que o capitão esteja sempre no grupo. Essa fome de ser o melhor é contagiante. Marcar 25 gols em 30 jogos atuando como centroavante mostra o quanto ele contribui em campo para a seleção.”

    Assim, Cristiano Ronaldo deve liderar Portugal quando a Copa do Mundo começar na América do Norte. A equipe europeia estreia contra Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo, depois enfrenta o estreante Uzbequistão e encerra a fase de grupos diante da Colômbia.

  • Al Nassr busca fechar 2025 com a 11ª vitória seguida na Liga Saudita

    Cristiano Ronaldo espera terminar 2025 em alta, com o Al Nassr enfrentando o Al Ettifaq em busca da 11ª vitória consecutiva no campeonato. Na sequência, o time inicia 2026 contra o Al Ahli, comandado pelo atacante inglês Ivan Toney.

    O ex-jogador de Real e Manchester United quer conduzir o Al Nassr ao título da Saudi Pro League pela primeira vez desde que chegou ao clube, em 2023. Até agora, o único troféu de Cristiano Ronaldo pelo time saudita é a Copa dos Campeões Árabes, conquistada em 2023.

