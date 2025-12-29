Cristiano Ronaldo reafirma meta de chegar ao milésimo gol: "Tenho confiança de que vou chegar lá"

O Al Nassr lidera a Saudi Pro League e manteve o início perfeito de temporada ao conquistar, no sábado, a décima vitória consecutiva. Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes, enquanto o compatriota João Félix marcou no fim da partida. Agora, os dois portugueses dividem a artilharia da competição, com 12 gols cada.

Os dois gols diante do Al Okhdood foram os de número 955 e 956 de CR7 na carreira, deixando a marca dos mil gols cada vez mais próxima. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, acredita que o camisa 7 chegará aos quatro dígitos antes de encerrar a trajetória nos gramados.

Em entrevista ao jornal Marca, Martínez afirmou: “Ele está em um momento muito bom da carreira. E conseguiu isso porque vive o presente. Quando fala de gols, evita pensar no longo prazo, como chegar a mil partidas ou jogar determinado número de jogos. O segredo é ser o melhor possível hoje e aproveitar cada dia. O número será uma consequência do dia em que ele decidir se aposentar. Não acho que isso seja um objetivo em si.”