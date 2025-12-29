Cristiano Ronaldo reafirma meta de chegar ao milésimo gol: "Tenho confiança de que vou chegar lá"
Cristiano Ronaldo se aproxima dos mil gols na carreira
O Al Nassr lidera a Saudi Pro League e manteve o início perfeito de temporada ao conquistar, no sábado, a décima vitória consecutiva. Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes, enquanto o compatriota João Félix marcou no fim da partida. Agora, os dois portugueses dividem a artilharia da competição, com 12 gols cada.
Os dois gols diante do Al Okhdood foram os de número 955 e 956 de CR7 na carreira, deixando a marca dos mil gols cada vez mais próxima. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, acredita que o camisa 7 chegará aos quatro dígitos antes de encerrar a trajetória nos gramados.
Em entrevista ao jornal Marca, Martínez afirmou: “Ele está em um momento muito bom da carreira. E conseguiu isso porque vive o presente. Quando fala de gols, evita pensar no longo prazo, como chegar a mil partidas ou jogar determinado número de jogos. O segredo é ser o melhor possível hoje e aproveitar cada dia. O número será uma consequência do dia em que ele decidir se aposentar. Não acho que isso seja um objetivo em si.”
Ídolo se diz confiante para atingir o feito
Durante o Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo falou sobre a motivação para seguir conquistando títulos e marcas históricas. “É um enorme prazer estar em uma gala com tantas personalidades do esporte”, disse.
“Essa é uma das minhas favoritas, porque encontro pessoas incríveis, inclusive minha esposa. É exigente continuar jogando, mas ainda tenho paixão e estou motivado para seguir. Não importa se atuo no Oriente Médio ou na Europa; quero continuar ganhando títulos e alcançar a marca que todos conhecem.
“Estou confiante de que vou chegar lá, desde que não tenha lesões. Aproveitem a noite e feliz Ano Novo.”
Cristiano Ronaldo também é esperado como líder da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026. Portugal conseguiu a classificação, mas com dificuldades no fim das Eliminatórias.
Uma derrota por 2 a 0 para a República da Irlanda deixou a vaga em aberto até a rodada final, partida em que Cristiano Ronaldo acabou expulso após uma cotovelada em Dara O’Shea. O atacante, que completa 41 anos em fevereiro, ficou fora do último jogo do grupo, quando Portugal goleou a Armênia, o que gerou questionamentos sobre sua presença no time titular. Ainda assim, Roberto Martínez já explicou os motivos que mantêm o capitão como peça-chave da equipe.
Martínez explica por que Cristiano Ronaldo segue na seleção
Na mesma entrevista ao Marca, Martínez detalhou os “três pilares” que sustentam as convocações de Cristiano Ronaldo: “Atitude. Há três pilares que analisamos constantemente: talento, experiência e a atitude que ele pode trazer à seleção.
“Esse nível máximo de exigência que ele impõe a si mesmo para estar presente e ajudar é o que permite que o capitão esteja sempre no grupo. Essa fome de ser o melhor é contagiante. Marcar 25 gols em 30 jogos atuando como centroavante mostra o quanto ele contribui em campo para a seleção.”
Assim, Cristiano Ronaldo deve liderar Portugal quando a Copa do Mundo começar na América do Norte. A equipe europeia estreia contra Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo, depois enfrenta o estreante Uzbequistão e encerra a fase de grupos diante da Colômbia.
Al Nassr busca fechar 2025 com a 11ª vitória seguida na Liga Saudita
Cristiano Ronaldo espera terminar 2025 em alta, com o Al Nassr enfrentando o Al Ettifaq em busca da 11ª vitória consecutiva no campeonato. Na sequência, o time inicia 2026 contra o Al Ahli, comandado pelo atacante inglês Ivan Toney.
O ex-jogador de Real e Manchester United quer conduzir o Al Nassr ao título da Saudi Pro League pela primeira vez desde que chegou ao clube, em 2023. Até agora, o único troféu de Cristiano Ronaldo pelo time saudita é a Copa dos Campeões Árabes, conquistada em 2023.