Cristiano Ronaldo quer que Al Nassr contrate estrela do Real Madrid de graça
Vínculo de Rüdiger com o Real é terminando
Com menos de seis meses restantes em seu contrato atual, Rüdiger já pode negociar de graça com clubes de fora da Espanha. De acordo com o site Fichajes, o Al-Nassr está disposto a avançar pela contratação do jogador.
Ainda segundo a publicação, as conversas por uma possível renovação “não estão evoluindo” em Madri, e o nome de Rüdiger começa a ganhar força nos bastidores, em um cenário cada vez mais difícil de ignorar. No momento, o desfecho mais provável seria uma saída ao final da temporada 2025/26.
- Getty
Oferta milionária sendo preparada na Arábia Saudita
Rüdiger desperta o interesse de “vários projetos ambiciosos”, incluindo clubes do Oriente Médio conhecidos pelo alto poder de investimento. O Real Madrid, por sua vez, estaria aberto à saída do defensor por entender que vive um “processo de transição defensiva”, com foco em reforços jovens.
Historicamente, o clube espanhol evita oferecer contratos longos a jogadores acima dos 30 anos. Rüdiger completará 33 em março, e o Real não pretende “comprometer o planejamento futuro com vínculos longos ou condições fora de sua estratégia”.
Nesse contexto, o Al-Nassr surge como um dos destinos que mais ganharam força nas últimas semanas. O clube já conta com Cristiano Ronaldo, além de João Félix e do ex-atacante do Liverpool, Sadio Mané.
A diretoria busca reforçar o sistema defensivo e vê Rüdiger como o nome ideal. Segundo o Fichajes, uma “proposta financeiramente muito forte” está sendo preparada — em valores que clubes europeus teriam dificuldade para igualar. A proposta incluiria um salário elevado e papel central no projeto esportivo em Riad.
Ronaldo como “agente”: CR7 indica a contratação de Rüdiger
Ainda de acordo com o Fichajes, fontes próximas ao Al-Nassr afirmam que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro “recomendou a contratação de Rüdiger”. Após já ter enfrentado o zagueiro alemão em campo, Cristiano acredita que ele representaria um salto de qualidade.
O português tem “grande influência no projeto esportivo do Al-Nassr, não apenas dentro de campo, mas também nas decisões estratégicas”. Diversas contratações recentes teriam sido feitas com base em sua opinião, já que o astro, aos 40 anos, quer atuar ao lado de jogadores vencedores e experientes.
Uma proposta já estaria pronta, embora Rüdiger ainda não tenha tomado uma decisão. No momento, ele segue concentrado na atual temporada, com o Real Madrid ainda brigando por títulos importantes no cenário nacional e continental.
Ainda assim, o defensor está ciente do interesse saudita e vê a possibilidade como “real, ambiciosa e financeiramente muito atraente”. A presença de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr pesa na avaliação — especialmente porque o português tem contrato com o clube até 2027.
- Getty
Rüdiger avalia opções para 2026
Uma permanência no Santiago Bernabéu não está totalmente descartada, possivelmente com renovações anuais, mas alternativas estão aparecendo — tanto para o jogador quanto para o clube.
O Al-Nassr está atento e pronto para agir, tendo em Cristiano Ronaldo um trunfo importante. Apesar de tropeços recentes na disputa pelo título da Saudi Pro League, o clube segue competitivo em várias frentes e ofereceria a Rüdiger a chance de enriquecer ainda mais seu já respeitável currículo.
O Fichajes afirma que uma eventual ida ao Oriente Médio seria “mais um movimento impactante do futebol saudita, ao adicionar um defensor de alto nível a um dos projetos mais ambiciosos do cenário atual”.
Ídolo histórico do Real Madrid e maior artilheiro da história do clube, Cristiano Ronaldo é conhecido por conseguir o que quer ao longo da carreira — e isso reforça a possibilidade de que Rüdiger protagonize uma transferência surpreendente assim que estiver livre no mercado.