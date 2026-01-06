Cristiano Ronaldo quer que Al Nassr contrate estrela do Real Madrid de graça

Rüdiger desperta o interesse de “vários projetos ambiciosos”, incluindo clubes do Oriente Médio conhecidos pelo alto poder de investimento. O Real Madrid, por sua vez, estaria aberto à saída do defensor por entender que vive um “processo de transição defensiva”, com foco em reforços jovens.

Historicamente, o clube espanhol evita oferecer contratos longos a jogadores acima dos 30 anos. Rüdiger completará 33 em março, e o Real não pretende “comprometer o planejamento futuro com vínculos longos ou condições fora de sua estratégia”.

Nesse contexto, o Al-Nassr surge como um dos destinos que mais ganharam força nas últimas semanas. O clube já conta com Cristiano Ronaldo, além de João Félix e do ex-atacante do Liverpool, Sadio Mané.

A diretoria busca reforçar o sistema defensivo e vê Rüdiger como o nome ideal. Segundo o Fichajes, uma “proposta financeiramente muito forte” está sendo preparada — em valores que clubes europeus teriam dificuldade para igualar. A proposta incluiria um salário elevado e papel central no projeto esportivo em Riad.