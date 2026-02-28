Getty
Cristiano Ronaldo perde pênalti e sofre lesão, mas o Al-Nassr mantém viva a esperança de conquistar o título da Liga Profissional Saudita com vitória de virada
Al-Nassr reage e conquista vitória importante
O Al-Nassr buscava responder à vitória tardia do Al-Ahli sobre o Al-Riyadh na quinta-feira e teve uma oportunidade logo no início para fazer exatamente isso. Aos oito minutos, Mikel Villanueva se esticou para alcançar uma bola perdida em sua própria área, mas pareceu tocar primeiro no pé de Mohamed Simakan. O zagueiro francês caiu dramaticamente no chão e, apesar do contato mínimo, o Al-Nassr recebeu um pênalti. O Al-Fayha protestou furiosamente e sentiu que a justiça foi feita quando Ronaldo se preparou para cobrar e errou o chute, mandando a bola para fora, à esquerda do gol.
O Al-Nassr voltou a ter sorte com uma decisão quando Marcelo Brozovic escapou à punição por uma cabeçada clara aos 24 minutos. No entanto, essa sorte acabaria por se esgotar pouco antes do intervalo. Fashion Sakala encontrou Rakan Kaabi, que se sobrepunha pela ala direita, que cruzou rasteiro e obrigou Abdulelah Al-Amri a desviar a bola para a sua própria baliza, passando por Bento.
A defesa do Al-Fayha, liderada por Chris Smalling, lidou com uma onda após outra de ataques do Al-Nassr e parecia que poderia resistir ao ataque ineficaz dos visitantes durante toda a noite. Eles resistiram por 72 minutos antes de Kingsley Coman e Sadio Mane quebrarem a resistência. Sultan Al-Ghannam passou para Coman, que cruzou para o atacante senegalês marcar no segundo poste.
O Al-Nassr pressionou pelo gol da vitória e, aos 80 minutos, a defesa do Al-Fayha, e os corações, finalmente se quebraram. Um escanteio chegou a Joao Felix na entrada da área, cujo chute forte na trave ricocheteou no goleiro Orlando Mosquera e entrou no gol. Com um pouco de sorte, o Al-Nassr completou sua recuperação antes de Abdullah Al-Hamdan marcar o quarto gol, levando o clube de volta ao topo da tabela da Arábia Saudita.
O jogador mais valioso
O ex-zagueiro do Manchester United e da Roma, Smalling, voltou aos velhos tempos com uma atuação dominante no centro da defesa do Al-Fayha. O inglês foi imperioso e manteve Ronaldo quieto durante todo o jogo, fazendo uma excelente jogada sobre o astro português logo após o intervalo. Smalling liderou sua equipe durante toda a partida e, apesar de não ter conseguido impedir os gols do Al-Nassr, mereceu terminar do lado vencedor.
O grande perdedor
Ronaldo ficará aliviado por sua falha na cobrança de pênalti não ter custado caro à sua equipe. O atacante português teve um desempenho decepcionante e ficou gesticulando sem rumo durante grande parte do jogo, quando as coisas não saíam como ele queria. Ronaldo foi então forçado a sair no final da partida após sentir uma dor no tendão e assistiu ao seu substituto, Al-Hamdan, marcar o terceiro gol.
Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐⭐
