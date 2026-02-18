Cristiano Ronaldo perde mais um jogo do Al-Nassr, enquanto o gigante saudita chega às quartas de final da Liga dos Campeões da AFC

Ronaldo protestou contra a Liga Profissional Saudita e o PIF após a janela de transferências de janeiro, com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro questionando a aparente falta de apoio a ele e ao Al-Nassr em comparação com times como Al-Hilal e Al-Ahli.

Uma reclamação específica do ex-astro do Real Madrid e do Manchester United era que o Al-Hilal, um dos rivais diretos do Al-Nassr pelo título da Liga Profissional Saudita, teve permissão para contratar Karim Benzema, do Al-Ittihad, atual campeão em dificuldades.

Ronaldo perdeu três jogos durante seu protesto, com a liga advertindo-o publicamente sobre sua conduta daqui para frente.

Uma declaração dizia: “Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.

Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.”