Getty Images Sport
Traduzido por
Cristiano Ronaldo perde mais um jogo do Al-Nassr, enquanto o gigante saudita chega às quartas de final da Liga dos Campeões da AFC
Ronaldo volta após protestar contra o Fundo de Investimento Público
Ronaldo protestou contra a Liga Profissional Saudita e o PIF após a janela de transferências de janeiro, com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro questionando a aparente falta de apoio a ele e ao Al-Nassr em comparação com times como Al-Hilal e Al-Ahli.
Uma reclamação específica do ex-astro do Real Madrid e do Manchester United era que o Al-Hilal, um dos rivais diretos do Al-Nassr pelo título da Liga Profissional Saudita, teve permissão para contratar Karim Benzema, do Al-Ittihad, atual campeão em dificuldades.
Ronaldo perdeu três jogos durante seu protesto, com a liga advertindo-o publicamente sobre sua conduta daqui para frente.
Uma declaração dizia: “Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.
Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.”
- Getty Images Sport
Ronaldo fica de fora da equipe enquanto o Al-Nassr avança
Desde então, Ronaldo encerrou seu período de afastamento e marcou em seu retorno ao Al-Nassr, contra o Al-Fateh no fim de semana.
No entanto, ele não foi visto quando a escalação do time para o confronto de quarta-feira à noite pela Liga dos Campeões da Ásia contra o Arkadag foi anunciada. Não foi uma grande surpresa, já que o time que jogou na primeira partida era em grande parte um time enfraquecido, e mais uma vez alguns jogadores importantes não foram incluídos na equipe desde o início.
Time enfraquecido derrota clube do Turcomenistão
Marcelo Brozovic, Kingsley Coman e João Félix foram algumas das estrelas que entraram em campo no segundo tempo, enquanto Sadio Mané permaneceu no banco durante toda a partida. O ala Abdulrahman Ghareeb marcou o único gol do jogo aos dois minutos, enquanto o zagueiro do Arkadag, Guycmyrat Annagulyyew, foi expulso aos 91 minutos.
Parece que Ronaldo foi poupado para ajudar a manter a forma física para o que será uma importante reta final na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita. O Al-Nassr está apenas um ponto atrás do Al-Hilal, líder da tabela, e está em ótima forma, tendo vencido os últimos nove jogos em todas as competições.
- Getty Images Sport
Ronaldo espera aumentar o número de troféus do Al-Nassr
O Al-Nassr já enfrentou o Al-Hilal duas vezes na liga nesta temporada, conquistando apenas um ponto nessas duas partidas. Isso significa que eles terão que continuar com sua excelente fase recente e torcer para que isso seja suficiente para superar seus rivais e conquistar o título. Nos próximos meses, eles enfrentarão o Al-Hazm, o Al-Najma, o Al-Feiha, o Neom e o Al-Khaleej.
Ronaldo e seus companheiros também aguardarão para ver quem enfrentarão nas quartas de final da AFC Champions League Two, que é a segunda divisão da competição continental do futebol asiático. O jogador de 41 anos também espera ser convocado para a seleção de Portugal para os amistosos contra o México e os Estados Unidos durante a pausa internacional de março. A equipe de Roberto Martinez se preparará então para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte e enfrentará o Uzbequistão, a Colômbia e o vencedor da repescagem no Grupo K.
Publicidade