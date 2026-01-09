Cristiano Ronaldo faz pedido ao Al Nassr! Título da Saudi Pro League ficar mais longe após derrota inesperada
Al-Nassr em queda de rendimento
O Al-Nassr começou de forma promissora a temporada 2025/26 da Saudi Pro League. No entanto, nas últimas semanas, a equipe perdeu força e acabou deixando a liderança da competição. Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos do campeonato, o Al-Nassr sabe que precisará reagir se quiser voltar a brigar pelo título.
Desde que chegou ao clube, em dezembro de 2022, Ronaldo ainda não conquistou um grande troféu, mas garante que a ambição por títulos segue intacta. Em entrevista ao Arab News, o craque afirmou:
“É difícil competir com equipes como Al-Hilal e Al-Ittihad, mas ainda estamos lá, pressionando e lutando. O futebol é assim: há momentos bons e ruins, mas o mais importante é ser profissional, se dedicar, respeitar o clube, respeitar o contrato e acreditar que as coisas vão mudar. No Al-Nassr, vamos continuar lutando para conquistar mais títulos.”
CR7 envia mensagem após derrota
O time de Cristiano Ronaldo agora está quatro pontos atrás do Al-Hilal na tabela, mas ele enviou uma mensagem encorajadora após o último revés de sua equipe: "Esta luta não acabou. Continuamos trabalhando e nos reergueremos juntos!"
CR7 marca o gol nº 958
Apesar da derrota do Al-Nassr na última quinta-feira, Cristiano Ronaldo deixou sua marca e deu mais um passo rumo à ambição de alcançar 1.000 gols na carreira. O gol convertido em cobrança de pênalti elevou o total do atacante para 958, deixando-o agora a apenas 42 gols da marca histórica.
Recentemente, Ronaldo voltou a comentar sobre o objetivo e manteve a confiança de que conseguirá atingi-lo. Durante o Globe Soccer Awards, em Dubai, o português afirmou:
“Minha paixão é enorme e eu quero continuar. Não importa onde eu jogue, seja no Oriente Médio ou na Europa. Eu sempre gosto de jogar futebol e quero seguir em frente. Você sabe qual é o meu objetivo. Quero ganhar troféus e alcançar aquele número [1.000 gols] que todos vocês conhecem. Vou chegar a esse número com certeza, se não houver lesões.”
- AFP
Próximo confronto de CR7 é pelo topo da tabela.
Al-Nassr e Cristiano Ronaldo agora se preparam para um confronto decisivo diante do líder da liga, o Al-Hilal. As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, em um duelo que promete ter impacto direto na corrida pelo título. Uma vitória do Al-Nassr pode reduzir a diferença para a liderança para apenas um ponto, mas, em caso de triunfo do Al-Hilal, o time comandado por Simone Inzaghi abrirá sete pontos de vantagem sobre o Nassr e dará um passo importante rumo ao controle da disputa pelo campeonato.