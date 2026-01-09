Cristiano Ronaldo faz pedido ao Al Nassr! Título da Saudi Pro League ficar mais longe após derrota inesperada

O Al-Nassr começou de forma promissora a temporada 2025/26 da Saudi Pro League. No entanto, nas últimas semanas, a equipe perdeu força e acabou deixando a liderança da competição. Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos do campeonato, o Al-Nassr sabe que precisará reagir se quiser voltar a brigar pelo título.

Desde que chegou ao clube, em dezembro de 2022, Ronaldo ainda não conquistou um grande troféu, mas garante que a ambição por títulos segue intacta. Em entrevista ao Arab News, o craque afirmou:

“É difícil competir com equipes como Al-Hilal e Al-Ittihad, mas ainda estamos lá, pressionando e lutando. O futebol é assim: há momentos bons e ruins, mas o mais importante é ser profissional, se dedicar, respeitar o clube, respeitar o contrato e acreditar que as coisas vão mudar. No Al-Nassr, vamos continuar lutando para conquistar mais títulos.”