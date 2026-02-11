Cristiano Ronaldo “não tem o gênio” de Lionel Messi, Diego Maradona ou Ronaldo Nazário, insiste ex-técnico do Real Madrid

Ronaldo pode estar no crepúsculo de sua incrível carreira, mas continua sendo manchete em todo o mundo. Sua recente briga com o Al-Nassr, que o levou a perder os dois últimos jogos da equipe devido a uma disputa sobre transferências, colocou o jogador de 41 anos novamente no centro das atenções. Em campo, Ronaldo continua marcando gols regularmente na Liga Profissional Saudita. Ele marcou 17 gols em 18 jogos da liga nesta temporada, enquanto busca conquistar seu primeiro troféu importante com o Al-Nassr. Ronaldo já possui uma extensa coleção de troféus, tendo conquistado todos os títulos importantes em suas passagens pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus, e espera-se que ele faça parte da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, no verão.

O astro português também prometeu continuar jogando até atingir 1.000 gols na carreira, dizendo ao Globe Soccer Awards em Dubai em dezembro: “Minha paixão é grande e quero continuar. Não importa onde eu jogue, seja no Oriente Médio ou na Europa. Sempre gosto de jogar futebol e quero continuar. Vocês sabem qual é o meu objetivo. Quero ganhar troféus e quero atingir aquele número [1.000 gols] que todos vocês conhecem. Com certeza vou atingir esse número, se não houver lesões.”