Cristiano Ronaldo “não tem o gênio” de Lionel Messi, Diego Maradona ou Ronaldo Nazário, insiste ex-técnico do Real Madrid
Ronaldo continua em destaque
Ronaldo pode estar no crepúsculo de sua incrível carreira, mas continua sendo manchete em todo o mundo. Sua recente briga com o Al-Nassr, que o levou a perder os dois últimos jogos da equipe devido a uma disputa sobre transferências, colocou o jogador de 41 anos novamente no centro das atenções. Em campo, Ronaldo continua marcando gols regularmente na Liga Profissional Saudita. Ele marcou 17 gols em 18 jogos da liga nesta temporada, enquanto busca conquistar seu primeiro troféu importante com o Al-Nassr. Ronaldo já possui uma extensa coleção de troféus, tendo conquistado todos os títulos importantes em suas passagens pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus, e espera-se que ele faça parte da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, no verão.
O astro português também prometeu continuar jogando até atingir 1.000 gols na carreira, dizendo ao Globe Soccer Awards em Dubai em dezembro: “Minha paixão é grande e quero continuar. Não importa onde eu jogue, seja no Oriente Médio ou na Europa. Sempre gosto de jogar futebol e quero continuar. Vocês sabem qual é o meu objetivo. Quero ganhar troféus e quero atingir aquele número [1.000 gols] que todos vocês conhecem. Com certeza vou atingir esse número, se não houver lesões.”
Um grande artilheiro, mas não um gênio
Apesar do enorme sucesso de Ronaldo, o ex-técnico do Real Madrid, AC Milan e Juventus, Capello, afirmou que o astro português ainda não está no mesmo nível dos verdadeiros grandes nomes do futebol. Ele disse ao programa “Hat-Trick” da ON Sport: “Cristiano é um grande artilheiro e um atleta incrível, mas não tem o gênio de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazário. Esse gênio que os outros possuíam está ausente em Cristiano. Ele não pode ser comparado a esses três.”
O italiano treinou Ronaldo Nazário durante seu período no comando do Real Madrid e também admitiu: “Ronaldo Nazário era um líder negativo que dava festas enormes e não queria treinar.”
Ele também falou sobre o grande rival do Real Madrid, o Barcelona, dizendo que os catalães jogam “um futebol bonito e muito divertido”, mas acrescentou: “A fraqueza do Barça é sua dependência constante da armadilha do impedimento. Às vezes, por alguns centímetros, você encontra o adversário sozinho na frente do gol”.
A opinião de Ronaldo sobre o debate GOAT
Ronaldo e Messi são há muito considerados dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Messi admitiu, após vencer a Copa do Mundo com a Argentina em 2023, que havia “conquistado tudo” o que o futebol tinha a oferecer, mas Ronaldo não concorda que isso faça dele o melhor jogador. Ele disse em entrevista a Piers Morgan: “Messi é melhor do que eu? Discordo. Não quero ser humilde.
Ele acrescentou: “Se você me perguntar, Cristiano, é um sonho ganhar a Copa do Mundo? Não, não é um sonho. Definir o quê? Definir se sou um dos melhores da história, ganhar uma competição, [de] seis jogos, sete jogos. Você acha que é justo?”
O que vem a seguir para Ronaldo?
O Al-Nassr teve que lidar sem Ronaldo recentemente, mas espera que seu craque volte a jogar no sábado, na Liga Profissional Saudita. Ronaldo tem treinado com a equipe e deve estar disponível para o confronto contra o Al-Fateh. O Al-Nassr está atualmente um ponto atrás do Al-Hilal, líder da tabela, com Ronaldo supostamente frustrado com a falta de atividade de sua equipe na janela de transferências de janeiro. O Al-Hilal, por sua vez, que também é propriedade do Fundo de Investimento Público do país, contratou Karim Benzema do Al-Ittihad.
