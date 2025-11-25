Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez escolhem local para casamento depois da Copa do Mundo

Em entrevista ao Piers Morgan Uncensored, CR7 contou em detalhes como fez o pedido — de forma totalmente inesperada.

“Era 1 da manhã, minhas filhas dormindo. Um amigo me entregou o anel e, quando eu estava dando para a Gio, meus dois filhos entraram no quarto perguntando se eu ia pedir ela em casamento. Era o momento certo”, contou.

Ele disse que não chegou a se ajoelhar porque não tinha planejado nada. “Foi simples. Eu não sou muito romântico, não sou o tipo que leva flores toda semana, mas sou romântico do meu jeito. E eu sabia que ela é a mulher da minha vida.”