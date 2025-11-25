Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez escolhem local para casamento depois da Copa do Mundo
A história de amor de CR7 e Georgina
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem uma relação que começou em 2016 e já dura nove anos. Nesse período, formaram uma família com cinco filhos e consolidaram um vínculo que sempre chamou atenção do público. O pedido de casamento aconteceu em agosto, quando Georgina publicou nas redes sociais a foto do anel — enorme e brilhante — acompanhado da legenda: “Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas.”
- Getty/Instagram
Quando e onde Cristiano Ronaldo vai se casar?
Segundo o Jornal da Madeira, o casal deve oficializar a união no verão europeu de 2026, logo depois da Copa do Mundo na América do Norte. A cerimônia será cristã e acontecerá na Catedral de Funchal, na ilha natal do jogador. A recepção será em um hotel de luxo muito simbólico para o craque: fica a cerca de 2,5 km do hospital onde nasceu e a menos de 5 km do Nacional da Madeira, clube onde iniciou a carreira.
Cristiano Ronaldo diz que “não é muito romântico”
Em entrevista ao Piers Morgan Uncensored, CR7 contou em detalhes como fez o pedido — de forma totalmente inesperada.
“Era 1 da manhã, minhas filhas dormindo. Um amigo me entregou o anel e, quando eu estava dando para a Gio, meus dois filhos entraram no quarto perguntando se eu ia pedir ela em casamento. Era o momento certo”, contou.
Ele disse que não chegou a se ajoelhar porque não tinha planejado nada. “Foi simples. Eu não sou muito romântico, não sou o tipo que leva flores toda semana, mas sou romântico do meu jeito. E eu sabia que ela é a mulher da minha vida.”
- IG:@georginagio
O anel milionário de Georgina
Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador bilionário da história do futebol, não economizou no anel de noivado. Especialistas estimam o valor da joia entre 10,6 milhão e até 26 milhões de dólares, dependendo da qualidade e origem do diamante. Um dos especialistas, Tobias Kormind, comparou a pedra ao famoso Taylor-Burton Diamond, icônico na história das joias de celebridades.
Segundo a especialista Laura Taylor, trata-se de um anel “de parar o trânsito”, com diamante de alto padrão, provavelmente montado em platina para maior segurança e brilho — um símbolo à altura de um dos casais mais famosos do esporte mundial.