Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez escolhem local para casamento depois da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já teriam escolhido o local onde pretendem se casar — um lugar especial para o astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa. O casal ficou noivo em agosto deste ano, depois de Ronaldo pedir a mão de Georgina. A cerimônia está prevista para acontecer no próximo em meados do ano que vem, logo após o fim da Copa do Mundo de 2026

  • A história de amor de CR7 e Georgina

    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem uma relação que começou em 2016 e já dura nove anos. Nesse período, formaram uma família com cinco filhos e consolidaram um vínculo que sempre chamou atenção do público. O pedido de casamento aconteceu em agosto, quando Georgina publicou nas redes sociais a foto do anel — enorme e brilhante — acompanhado da legenda: “Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas.”

    Quando e onde Cristiano Ronaldo vai se casar?

    Segundo o Jornal da Madeira, o casal deve oficializar a união no verão europeu de 2026, logo depois da Copa do Mundo na América do Norte. A cerimônia será cristã e acontecerá na Catedral de Funchal, na ilha natal do jogador. A recepção será em um hotel de luxo muito simbólico para o craque: fica a cerca de 2,5 km do hospital onde nasceu e a menos de 5 km do Nacional da Madeira, clube onde iniciou a carreira.

  • Cristiano Ronaldo diz que “não é muito romântico”

    Em entrevista ao Piers Morgan Uncensored, CR7 contou em detalhes como fez o pedido — de forma totalmente inesperada.

    “Era 1 da manhã, minhas filhas dormindo. Um amigo me entregou o anel e, quando eu estava dando para a Gio, meus dois filhos entraram no quarto perguntando se eu ia pedir ela em casamento. Era o momento certo”, contou.

    Ele disse que não chegou a se ajoelhar porque não tinha planejado nada. “Foi simples. Eu não sou muito romântico, não sou o tipo que leva flores toda semana, mas sou romântico do meu jeito. E eu sabia que ela é a mulher da minha vida.”

    O anel milionário de Georgina

    Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador bilionário da história do futebol, não economizou no anel de noivado. Especialistas estimam o valor da joia entre 10,6 milhão e até 26 milhões de dólares, dependendo da qualidade e origem do diamante. Um dos especialistas, Tobias Kormind, comparou a pedra ao famoso Taylor-Burton Diamond, icônico na história das joias de celebridades.

    Segundo a especialista Laura Taylor, trata-se de um anel “de parar o trânsito”, com diamante de alto padrão, provavelmente montado em platina para maior segurança e brilho — um símbolo à altura de um dos casais mais famosos do esporte mundial.