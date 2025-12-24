Cristiano Ronaldo gasta R$ 52,2 milhões em novas propriedades em ilha particular na Arábia Saudita
Novas casas de férias para Cristiano Ronaldo
As novas propriedades de Cristiano Ronaldo ficam em um resort de luxo no Mar Vermelho, a aproximadamente 1.300 quilômetros de sua atual residência em Riad, capital saudita. As vilas foram projetadas pelo renomado arquiteto britânico Lord Norman Foster, como parte de uma reserva idealizada para experiências exclusivas de alto padrão. Segundo o tabloide The Sun, cada imóvel custou cerca de £ 3,5 milhões, e o camisa 7 é um dos primeiros compradores das vilas de luxo do complexo. O local é descrito como “um dos ambientes de ilha mais privados do mundo, definido pela excelência no design e por uma abordagem regenerativa”. Para chegar a Nujuma, os visitantes precisam primeiro desembarcar no Aeroporto Internacional do Mar Vermelho e, em seguida, seguir de hidroavião ou barco.
- Getty
“Realmente excepcional”
Cristiano Ronaldo falou sobre a decisão de adquirir as duas vilas em entrevista ao Saudi Gazette. “É realmente excepcional em todos os sentidos da palavra. Desde a primeira visita, Georgina e eu sentimos uma conexão profunda com esta ilha e com sua beleza natural de tirar o fôlego. É um lugar onde encontramos paz e tranquilidade”, afirmou o craque.
A família de CR7 também foi recebida oficialmente na comunidade local por John Pagano, CEO da Red Sea International. “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Cristiano e Georgina à comunidade Red Sea Residences. A decisão deles de investir aqui reflete o apelo do destino para quem busca aventura com privacidade, luxo em harmonia com a natureza. Esperamos ajudá-los a descobrir tudo o que o Mar Vermelho tem a oferecer”, declarou.
O que esperar das novas vilas de CR7
De acordo com informações, Cristiano Ronaldo comprou uma vila com três quartos e outra com dois quartos, oferecendo amplo espaço para Georgina Rodríguez e os filhos do casal. Localizado nas Ilhas Ummahat, o resort destaca que todas as propriedades contam com “janelas panorâmicas, áreas de convivência abertas, piscina com vista para o mar e um telescópio para explorar o encantador céu estrelado da Arábia Saudita”. Os hóspedes ainda têm acesso a um spa de alto padrão, centro de mergulho e diversas opções de esportes aquáticos.
Cristiano Ronaldo perto de voltar aos gramados pelo Al Nassr
O português se prepara para retornar às atividades pelo Al Nassr após a pausa da Saudi Pro League. A equipe lidera a competição depois de um ótimo início de temporada, com quatro pontos de vantagem sobre o Al Hilal, segundo colocado. Apesar do status de superestrela, o capitão da seleção portuguesa ainda busca o primeiro título com o Al Nassr e espera encerrar esse jejum após renovar contrato por mais dois anos no meio do ano. O clube também recebeu uma boa notícia com a confirmação da FIFA de que a punição que impedia contratações foi suspensa, permitindo reforços na próxima janela.
- AFP
O que vem pela frente
O próximo compromisso do Al Nassr é pela Champions League da Ásia, contra o Al Zawraa, do Iraque, partida da qual Cristiano Ronaldo iniciou como titular. Após isso, a expectativa é que o astro volte a campo no dia 27 de dezembro, pelo Campeonato Saudita, no confronto contra o Al Akhdoud.