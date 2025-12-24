Cristiano Ronaldo gasta R$ 52,2 milhões em novas propriedades em ilha particular na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo falou sobre a decisão de adquirir as duas vilas em entrevista ao Saudi Gazette. “É realmente excepcional em todos os sentidos da palavra. Desde a primeira visita, Georgina e eu sentimos uma conexão profunda com esta ilha e com sua beleza natural de tirar o fôlego. É um lugar onde encontramos paz e tranquilidade”, afirmou o craque.

A família de CR7 também foi recebida oficialmente na comunidade local por John Pagano, CEO da Red Sea International. “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Cristiano e Georgina à comunidade Red Sea Residences. A decisão deles de investir aqui reflete o apelo do destino para quem busca aventura com privacidade, luxo em harmonia com a natureza. Esperamos ajudá-los a descobrir tudo o que o Mar Vermelho tem a oferecer”, declarou.