Cristiano Ronaldo envia aviso sobre o título da Liga Profissional Saudita, enquanto Ivan Toney pretende impedir CR7 de conquistar a Chuteira de Ouro

A forma prolífica de Toney transformou o Al-Ahli em um verdadeiro candidato ao título, colocando-o a uma curta distância do Al-Nassr, líder da tabela. Apesar da pressão de competir contra um dos maiores jogadores de todos os tempos, o jogador de 29 anos está jogando com um nível de autoconfiança que sugere que não será facilmente superado. Toney refletiu recentemente sobre sua precisão diante do gol e como seu sucesso individual está contribuindo para os objetivos coletivos de seu clube, que busca seu primeiro título da liga em uma década.

“Sempre que entro em campo, sinto que vou marcar, tenho essa confiança no momento”, disse Toney àtalkSPORT. “Mas isso é sempre bom, ter um atacante em uma equipe que sente que vai marcar gols e pode marcar gols. E, obviamente, isso está ajudando no momento, considerando nossa posição na tabela, então é bom.” O ritmo do atacante tem sido quase perfeito, exceto por uma rara falha em um pênalti no início da temporada — a primeira desde abril de 2023 — que teria elevado sua contagem atual para 24.