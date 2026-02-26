Getty/GOAL
Traduzido por
Cristiano Ronaldo envia aviso sobre o título da Liga Profissional Saudita, enquanto Ivan Toney pretende impedir CR7 de conquistar a Chuteira de Ouro
Toney lidera enquanto Ronaldo lamenta jogos perdidos
Caso o capitão do Al-Nassr conquiste mais uma vez o prêmio individual, ele se tornará o primeiro jogador europeu na história da Liga Profissional Saudita a ganhar a Chuteira de Ouro por três temporadas consecutivas. No entanto, o jogador de 41 anos enfrenta atualmente um desafio formidável de Toney, do Al-Ahli, que conquistou a liga. O ex-atacante do Brentford lidera atualmente a artilharia com 23 gols, dois a mais que Ronaldo, que pode se arrepender de ter entrado em greve por duas partidas devido à frustração com as negociações de transferência do Al-Nassr.
- Getty Images Sport
Toney revela confiança na disputa pela Chuteira de Ouro
A forma prolífica de Toney transformou o Al-Ahli em um verdadeiro candidato ao título, colocando-o a uma curta distância do Al-Nassr, líder da tabela. Apesar da pressão de competir contra um dos maiores jogadores de todos os tempos, o jogador de 29 anos está jogando com um nível de autoconfiança que sugere que não será facilmente superado. Toney refletiu recentemente sobre sua precisão diante do gol e como seu sucesso individual está contribuindo para os objetivos coletivos de seu clube, que busca seu primeiro título da liga em uma década.
“Sempre que entro em campo, sinto que vou marcar, tenho essa confiança no momento”, disse Toney àtalkSPORT. “Mas isso é sempre bom, ter um atacante em uma equipe que sente que vai marcar gols e pode marcar gols. E, obviamente, isso está ajudando no momento, considerando nossa posição na tabela, então é bom.” O ritmo do atacante tem sido quase perfeito, exceto por uma rara falha em um pênalti no início da temporada — a primeira desde abril de 2023 — que teria elevado sua contagem atual para 24.
Al-Nassr sob pressão à medida que a disputa pelo título se intensifica
Enquanto a batalha individual entre Ronaldo e Toney domina as manchetes, a disputa pelo título da Liga Profissional Saudita está chegando ao ponto de ebulição. O Al-Nassr atualmente detém uma vantagem de dois pontos sobre o Al-Ahli, após uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Al-Najma. Ronaldo voltou a marcar nesse jogo, convertendo um pênalti e revelando uma nova comemoração de gol que substituiu sua marca registrada, o “Siu”. No entanto, com o Al-Ahli com 56 pontos e o Al-Nassr com 58, não há quase nenhuma margem para erros, já que a temporada de 34 jogos se aproxima do fim.
A disputa pelo título não é apenas uma corrida entre dois times, com o Al-Qadsiah emergindo como um terceiro adversário perigoso. Sob a orientação do ex-técnico do Liverpool e do Celtic, Brendan Rodgers, o time subiu para o quarto lugar com 53 pontos, após uma sequência de três vitórias consecutivas. A evolução tática da equipe de Rodgers adicionou outra camada de complexidade à reta final, podendo desempenhar o papel de decisora, já que se prepara para enfrentar as duas equipes líderes nas últimas semanas da campanha.
- Getty Images Sport
A prioridade continua sendo o troféu da Liga Profissional Saudita
Apesar da tentação de superar Ronaldo na disputa pela Chuteira de Ouro, Toney continua firme em sua convicção de que o título da equipe é sua principal motivação. O atacante atualmente lidera uma lista de artilheiros de alto nível que inclui Julian Quinones, Josh King e João Félix. Toney entende que sua finalização precisa é o motor da campanha do Al-Ahli pelo título, considerando o prêmio individual como um subproduto natural de seus esforços para garantir o troféu do campeonato para seus torcedores.
“Sim, claro, sendo um atacante, você quer marcar gols”, disse Toney quando questionado sobre a disputa pelo prêmio de artilheiro. “E quando você está nesta altura da temporada e está perto do topo da tabela de artilheiros, é como se dissesse: ‘Ok, vou ficar aqui agora’. E, claro, sabemos que os gols ganham jogos e é isso que estou tentando fazer pelo time e ajudar na liga. Então, sim, quero tentar ficar lá agora. E, obviamente, quanto mais gols eu marcar, mais chances teremos de ganhar jogos e isso também nos ajudará na liga, então esse é o meu principal objetivo.”
Publicidade