Enquanto o Al-Hilal vacila, o Al-Nassr prospera, impulsionado pelo brilhantismo eterno de seu capitão. Após um breve período de atritos internos, o ícone português voltou ao time com força total. Ronaldo marcou em sua terceira partida consecutiva desde que voltou de um boicote à sua equipe, levando o Al-Nassr de volta ao primeiro lugar e ressaltando sua importância para a busca do clube por títulos. Seu pênalti contra o Al-Najma ajudou a garantir uma vitória dominante por 5 a 0, mantendo a equipe dois pontos à frente do Al-Ahli e ampliando sua vantagem sobre o Al-Hilal, que passa por dificuldades.

A direção do Al-Nassr parece ter resolvido quaisquer queixas anteriores com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em relação à estratégia de investimento do clube. Ronaldo teria ficado frustrado com a falta de apoio financeiro durante a janela de transferências em comparação com seus rivais. No entanto, o momento atual em campo sugere que essas questões ficaram no passado. Com o Al-Nassr somando 58 pontos em 23 jogos e apenas uma derrota no campeonato em toda a temporada, o caminho para o título parece cada vez mais claro para o time amarelo e azul de Riade.