Getty Images Sport
Traduzido por
Cristiano Ronaldo e Al-Nassr recebem impulso na conquista do título da Liga Profissional Saudita, enquanto atacante rival sofre lesão
Ronaldo lidera a ascensão do Al-Nassr
Enquanto o Al-Hilal vacila, o Al-Nassr prospera, impulsionado pelo brilhantismo eterno de seu capitão. Após um breve período de atritos internos, o ícone português voltou ao time com força total. Ronaldo marcou em sua terceira partida consecutiva desde que voltou de um boicote à sua equipe, levando o Al-Nassr de volta ao primeiro lugar e ressaltando sua importância para a busca do clube por títulos. Seu pênalti contra o Al-Najma ajudou a garantir uma vitória dominante por 5 a 0, mantendo a equipe dois pontos à frente do Al-Ahli e ampliando sua vantagem sobre o Al-Hilal, que passa por dificuldades.
A direção do Al-Nassr parece ter resolvido quaisquer queixas anteriores com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em relação à estratégia de investimento do clube. Ronaldo teria ficado frustrado com a falta de apoio financeiro durante a janela de transferências em comparação com seus rivais. No entanto, o momento atual em campo sugere que essas questões ficaram no passado. Com o Al-Nassr somando 58 pontos em 23 jogos e apenas uma derrota no campeonato em toda a temporada, o caminho para o título parece cada vez mais claro para o time amarelo e azul de Riade.
- Getty Images Sport
O dilema de Inzaghi com Benzema
Enquanto Ronaldo continua com seu brilhantismo e consistência notáveis diante do gol para manter o Al-Nassr na liderança, o ímpeto do Al-Hilal estagnou em um momento crítico. O técnico italiano Simone Inzaghi agora enfrenta um grande teste de liderança, já que sua equipe caiu para o terceiro lugar após uma série de empates que lhe custaram a liderança. Essa mudança no equilíbrio de forças é acentuada pela confirmação da ausência de Benzema. O Al-Hilal revelou em comunicado oficial que exames médicos confirmaram que o atacante francês sofreu uma lesão no músculo adutor. O clube indicou que Benzema precisará de um período de recuperação de 10 a 15 dias antes de poder retornar aos treinos coletivos. Para Inzaghi, essa perda é particularmente dolorosa, já que ele luta para encontrar o poder de finalização necessário para quebrar a sequência de empates recentes de sua equipe.
Histórico de lesões de Benzema
O atacante francês Benzema tem um histórico de lesões no músculo adutor, um problema recorrente que o atormentou quatro vezes durante sua carreira profissional no Real Madrid antes de sua transferência para a Liga Saudita. Seus períodos de recuperação para essa lesão específica variaram ao longo dos anos. Durante sua passagem pela Liga Profissional Saudita, ele sofreu quatro lesões diferentes, uma das quais exigiu uma longa ausência de três meses. No total, esses contratempos musculares fizeram com que o astro francês perdesse 14 partidas oficiais nas temporadas 2023-2024 e 2024-2025, colocando constantemente sua aptidão física sob escrutínio durante os momentos mais críticos da campanha.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Cristiano Ronaldo?
Ronaldo está prestes a alcançar um marco histórico na Liga Profissional Saudita, aproximando-se do prestigioso clube dos 100 gols. Ao marcar seu 21º gol da temporada contra o Al-Najma, o capitão do Al-Nassr chegou a 95 gols na primeira divisão saudita, ficando a apenas cinco gols de se juntar ao seleto grupo de apenas quatro jogadores que alcançaram essa marca. Atualmente em quinto lugar na lista de artilheiros de todos os tempos, Ronaldo continua a diminuir a diferença para lendas como Omar Al-Somah e Abderrazak Hamdallah.
Além da liga nacional, o ícone português está em busca do marco definitivo em sua carreira. Com 965 gols no total, Ronaldo precisa agora de apenas mais 35 gols para atingir a marca lendária de 1.000 gols. Enquanto o Al-Nassr luta pelo título, todos os olhos permanecem voltados para o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro para ver com que rapidez ele poderá reescrever os livros de história mais uma vez.
Publicidade