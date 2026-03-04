Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo corre o risco de perder a última concentração de Portugal antes da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão no tendão
Lesão no tendão da coxa causa tristeza ao veterano
Preocupações surgiram após o recente confronto do Al-Nassr com o Al-Fayha, onde o jogador de 41 anos foi forçado a sair aos 81 minutos. Desde então, o gigante saudita divulgou uma atualização preocupante sobre o estado de saúde de seu craque. Em comunicado oficial, o clube anunciou: “Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão no tendão da coxa após o último jogo contra o Al-Fayha. Ele iniciou um programa de reabilitação e será avaliado diariamente”. A notícia chega em um momento difícil tanto para o clube quanto para o país, já que a temporada entra em sua fase mais crítica.
Portugal enfrenta problemas com lesões
O momento do revés é particularmente delicado, já que Martinez se prepara para anunciar sua escalação para os dois amistosos contra o México e os Estados Unidos. Portugal está programado para enfrentar o México em 28 de março e a seleção americana em 31 de março, jogos considerados essenciais para a preparação para o grande evento do verão.
O especialista em transferências Fabrizio Romano opinou sobre a situação, sugerindo que o período de recuperação pode ser longo o suficiente para deixar Ronaldo de fora da pausa internacional. Nas redes sociais, Romano observou: “Cristiano Ronaldo pode ficar fora por até quatro semanas devido a uma lesão muscular. Mais exames serão realizados em breve, já que Cristiano está trabalhando com o objetivo claro de retornar o mais rápido possível após problemas nos tendões. Ele deve perder os próximos dois jogos, pois sua recuperação pode levar de duas a quatro semanas no máximo — e disso dependerá sua presença com Portugal neste mês”.
Estrela do Al-Nassr entra em reabilitação
A lesão é um golpe significativo para as ambições do Al-Nassr pelo título, já que o prolífico atacante marcou 21 gols nesta temporada. A equipe médica do clube está trabalhando sem parar para gerenciar o processo de recuperação do jogador de 41 anos. Embora o jogador seja famoso por sua dedicação ao condicionamento físico, a natureza das lesões musculares nesta fase da carreira geralmente exige uma abordagem cautelosa para evitar danos adicionais a longo prazo que poderiam comprometer sua participação na Copa do Mundo. Se a informação de Romano estiver correta, Ronaldo perderá os próximos dois jogos do Al-Nassr na Liga Profissional Saudita contra o Neom e o Al-Khaleej.
Rumores geopolíticos descartados
A notícia da lesão também coincidiu com especulações sobre a situação de Ronaldo na Arábia Saudita, devido à instabilidade regional. Algumas reportagens sugeriram que o jogador havia deixado o país por motivos de segurança, mas essas alegações foram minimizadas por pessoas próximas ao jogador, com o Al-Nassr divulgando fotos do atacante treinando ativamente em seu complexo de treinamento.
A federação portuguesa de futebol continuará acompanhando a situação de perto antes que Martinez envie oficialmente sua lista de convocados. Caso Ronaldo não esteja disponível, o técnico será forçado a testar formações alternativas de ataque contra os adversários norte-americanos. Torcedores de todo o mundo ficarão na expectativa, esperando que o maior artilheiro da história do futebol internacional consiga superar este último obstáculo e levar seu país à sua última campanha na Copa do Mundo neste verão.
