Cristiano Ronaldo corre o risco de perder a última concentração de Portugal antes da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão no tendão

O momento do revés é particularmente delicado, já que Martinez se prepara para anunciar sua escalação para os dois amistosos contra o México e os Estados Unidos. Portugal está programado para enfrentar o México em 28 de março e a seleção americana em 31 de março, jogos considerados essenciais para a preparação para o grande evento do verão.

O especialista em transferências Fabrizio Romano opinou sobre a situação, sugerindo que o período de recuperação pode ser longo o suficiente para deixar Ronaldo de fora da pausa internacional. Nas redes sociais, Romano observou: “Cristiano Ronaldo pode ficar fora por até quatro semanas devido a uma lesão muscular. Mais exames serão realizados em breve, já que Cristiano está trabalhando com o objetivo claro de retornar o mais rápido possível após problemas nos tendões. Ele deve perder os próximos dois jogos, pois sua recuperação pode levar de duas a quatro semanas no máximo — e disso dependerá sua presença com Portugal neste mês”.