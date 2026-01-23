Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo de Coringa? Ex-Manchester United sugere que o astro português assuma o papel do vilão do Batman
Cristiano Ronaldo continua jogando por enquanto
Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo não deu qualquer indício de que se aposentará em breve, e muitos acreditam que o craque continuará jogando após o término de seu contrato com o Al-Nassr, em 2027.
Chegará o dia em que o maior português de todos os tempos terá que se aposentar, com vários novos caminhos profissionais se abrindo à sua frente. A possibilidade de ser dono de um clube já foi cogitada, enquanto muitos apostam que uma das celebridades mais reconhecidas do planeta tentará a sorte nas telonas.
- Getty Images
O Coringa: CR7 poderia se juntar ao Universo DC?
Com uma participação especial confirmada no próximo filme da franquia Velozes e Furiosos, Rossi contou ao OLBG por que Cristiano poderia alcançar voos muito maiores em Hollywood – com uma vaga no Universo DC em aberto.
Rossi disse: “Ele nasceu para Los Angeles, cara. Seria perfeito para Los Angeles. É uma ideia interessante. Acho que ele tem o carisma. Ele tem os fãs. Acho que seria uma transição fácil para ele. Ele gosta dos holofotes, então por que não aproveitar isso e entrar em um mundo parecido com o dos esportes profissionais e ver como se sai? Estou muito curioso para vê-lo como ator. Ele definitivamente seria o vilão em alguma coisa. Que tal colocá-lo como o Coringa no próximo Batman?”
Cristiano vencedor do Oscar?
Outra antiga estrela da Premier League, o ex-meio-campista do Arsenal e do Chelsea, Emmanuel Petit, já especulou sobre como Ronaldo poderia um dia concorrer a um Oscar. O francês campeão da Copa do Mundo disse ao Hochgepokert: “Cristiano Ronaldo poderia se tornar uma grande estrela de cinema? Definitivamente. A surpresa é por que não vemos muitos outros atletas em filmes. Vemos rappers, influenciadores, tantas pessoas famosas entrando para o cinema, mas não atletas. Por quê?”
“Também estamos entretendo as pessoas. No esporte, temos o perfil para isso. Sei que Eric Cantona tem feito isso, Vinnie Jones, David Ginola, assim como Frank Leboeuf. Por que mais pessoas não podem fazer o mesmo?”
“Estou feliz pelo Ronaldo. Acho que ele tem carisma e aura. O Ronaldo é a pessoa mais famosa nas redes sociais. Consegue imaginar se ele estivesse no meio de grandes estrelas de Hollywood?”
“Ele não teria nada a provar para esses caras. Ele poderia dizer: 'Eu sei que vocês são grandes estrelas, mas eu sou Cristiano Ronaldo. Provavelmente sou um dos melhores jogadores da história do futebol. Sou bilionário. Ganhei tudo o que podia ganhar no futebol. Então, quem são vocês?'”
"O Oscar? Um dia. Sinceramente, dá para fazer um filme sobre a vida dele. Nunca vi ninguém mais forte mentalmente do que ele. Esse cara é o ser humano mais poderoso que já vi em termos mentais."
- Getty
Juntar-se a Messi ou ir para Los Angeles?
Especula-se sobre uma possível transferência de Cristiano Ronaldo para os Estados Unidos, com o mundo ansioso para vê-lo jogar ao lado de seu eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup. No entanto, nem todos estão convencidos de que essa seria uma decisão sábia.
Em entrevista ao site de apostas BOYLE Sports , o ex-atacante do Colorado Rapids, Kevin Doyle, disse: "Acho que já passou da hora de Cristiano Ronaldo chegar à MLS, acho que o momento já passou. Ele escolheu a Arábia Saudita, que teria sido o momento perfeito para ir."
"Eu sei que ele vai para a Copa do Mundo aos 40 anos, e se você joga na Copa do Mundo, pode jogar na MLS, mas talvez só por uns seis meses. Acho que transformar a liga em um duelo entre Messi e Ronaldo seria um circo. Eles estão tentando fazer dela uma liga séria, não baseada apenas em dois jogadores. Não acho que seria bom para a liga, mas vamos ver o que acontece."
Cristiano Ronaldo seria bem-vindo a Los Angeles se demonstrasse interesse em uma mudança, visto que o astro sul-coreano Son Heung-min já atua na Califórnia, mas resta saber se Hollywood se tornará uma base permanente para CR7.
