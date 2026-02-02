Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo ator? CR7 é incentivado a ir para a MLS e acelerar ida a Hollywood
Do campo para as telonas
Enquanto as especulações continuam a ligar o jogador de 41 anos a uma transferência para os Estados Unidos antes da Copa do Mundo de 2026, o Dr. Rob Wilson, professor de Finanças Aplicadas ao Esporte na UCFB, acredita que tal transferência faria pouco sentido de uma perspectiva puramente esportiva ou financeira. Em entrevista à Action Network, Wilson destacou que Cristiano está agora tão profundamente enraizado no Oriente Médio que uma transferência convencional seria prejudicial à sua imagem. No entanto, ele identificou uma ressalva fascinante que poderia mudar toda a situação: o fascínio das telas de cinema.
Wilson argumenta que, embora uma mudança por motivos futebolísticos não seja lógica, uma mudança estratégica para os EUA para lançar uma segunda carreira no entretenimento seria uma jogada de mestre. Ele sugere que o apelo estético e o perfil global de CR7 o tornam um candidato ideal para uma carreira no cinema após o futebol.
"Seria diferente se ele conseguisse entrar em Hollywood", afirmou Wilson, contrastando explicitamente esse caminho único com uma transferência padrão. "Ele certamente é bonito o suficiente, e estrelas icônicas do cinema e do entretenimento mundial ganham muito mais do que estrelas do esporte, então seria uma jogada interessante."
O risco de abandonar o projeto saudita
Se o objetivo não são os holofotes de Hollywood, Wilson insiste que Cristiano deve permanecer na Arábia Saudita. O especialista em finanças alerta que uma saída do Al-Nassr por qualquer motivo que não seja uma transformação de carreira seria extremamente arriscada comercialmente. CR7 se tornou o rosto do projeto esportivo saudita e sua marca está agora "inserida" no crescimento da região.
Wilson alerta que tentar arquitetar uma saída puramente para obter um impulso futebolístico de curto prazo pode ter um efeito desastroso, alienando uma base de fãs que o acolheu como um investimento prioritário. A hierarquia saudita o considera parte integrante de sua visão de longo prazo, e abandonar o clube poderia ser interpretado como uma traição.
"Eu acho que ele está tão enraizado na Arábia Saudita agora que teria que ser muito cauteloso", explicou Wilson. "Se ele tentasse arquitetar esse tipo de movimento e falhasse, perderia o reconhecimento de sua marca no Oriente Médio, porque o veriam como alguém que só está interessado em dinheiro, tentando fazer o mesmo em outro lugar."
Ele acrescentou: "Se ele quisesse um retorno financeiro a curto prazo, então sim, uma mudança para a MLS poderia impulsioná-lo, mas para o crescimento de sua marca a longo prazo, é provável que ele permaneça na Arábia Saudita."
Com o San Diego FC agora competindo na MLS, uma mudança para o time da Conferência Oeste poderia funcionar, como disse Wilson: "Cristiano é um cara inteligente, então se ele pudesse se mudar para a Califórnia, marcar alguns gols pelo San Diego e depois se tornar uma estrela de filmes de Hollywood, isso seria um motivo para deixar a Arábia Saudita e ir para os Estados Unidos."
Reencontrar Messi é uma má ideia?
A perspectiva de Cristiano Ronaldo se juntar a Lionel Messi na MLS continua sendo uma fantasia para muitos executivos de marketing, especialmente com a Copa do Mundo chegando. No entanto, Wilson acredita que a atual separação das duas lendas — com Messi em Miami e Cristiano em Riad — na verdade atende melhor aos seus respectivos interesses comerciais do que um reencontro nostálgico.
Ele argumenta que reuni-los agora teria um custo cada vez menor. A novidade seria intensa, mas breve, podendo ofuscar o legado individual que CR7 está tentando consolidar no Oriente Médio.
"Acho que a divisão de Messi e Ronaldo entre os EUA e a Arábia Saudita funcionou muito bem", observou Wilson. "Reuni-los para uma última temporada na MLS seria um espetáculo, mas seria tão breve que provavelmente teria um efeito prejudicial na carreira de Cristiano."
Melhor ficar onde está
Em última análise, a decisão pode ser ditada pelo tempo. Wilson observa que, se Cristiano tivesse considerado essa mudança "dois ou três anos atrás", o potencial para um capítulo americano de sucesso teria sido significativamente maior. Agora, ao entrar na casa dos 40, ele está "se agarrando" à sua carreira de jogador, o que lhe deixa pouco tempo para construir um novo legado nos Estados Unidos comparável ao que conquistou em outros lugares.
"Ele é visto como uma prioridade pelas pessoas no Oriente Médio, que investiram tanto nele, então seria difícil para ele se mobilizar por lá se saísse", concluiu Wilson. "Ele não teria anos suficientes para construir algo comparável nos Estados Unidos."
A menos que esteja disposto a trocar os gramados pelas bilheterias, parece que a aposta mais segura continua sendo que CR7 terminará sua carreira exatamente onde está.
