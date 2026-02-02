Cristiano Ronaldo ator? CR7 é incentivado a ir para a MLS e acelerar ida a Hollywood

Se o objetivo não são os holofotes de Hollywood, Wilson insiste que Cristiano deve permanecer na Arábia Saudita. O especialista em finanças alerta que uma saída do Al-Nassr por qualquer motivo que não seja uma transformação de carreira seria extremamente arriscada comercialmente. CR7 se tornou o rosto do projeto esportivo saudita e sua marca está agora "inserida" no crescimento da região.

Wilson alerta que tentar arquitetar uma saída puramente para obter um impulso futebolístico de curto prazo pode ter um efeito desastroso, alienando uma base de fãs que o acolheu como um investimento prioritário. A hierarquia saudita o considera parte integrante de sua visão de longo prazo, e abandonar o clube poderia ser interpretado como uma traição.

"Eu acho que ele está tão enraizado na Arábia Saudita agora que teria que ser muito cauteloso", explicou Wilson. "Se ele tentasse arquitetar esse tipo de movimento e falhasse, perderia o reconhecimento de sua marca no Oriente Médio, porque o veriam como alguém que só está interessado em dinheiro, tentando fazer o mesmo em outro lugar."

Ele acrescentou: "Se ele quisesse um retorno financeiro a curto prazo, então sim, uma mudança para a MLS poderia impulsioná-lo, mas para o crescimento de sua marca a longo prazo, é provável que ele permaneça na Arábia Saudita."

Com o San Diego FC agora competindo na MLS, uma mudança para o time da Conferência Oeste poderia funcionar, como disse Wilson: "Cristiano é um cara inteligente, então se ele pudesse se mudar para a Califórnia, marcar alguns gols pelo San Diego e depois se tornar uma estrela de filmes de Hollywood, isso seria um motivo para deixar a Arábia Saudita e ir para os Estados Unidos."