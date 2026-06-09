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Cristian Romero para o Manchester United?! Os Red Devils "preparam uma oferta" pelo capitão do Tottenham
O United tem como alvo um líder da defesa
Segundo o jornalista argentino Gastón Edul, o Manchester United teria identificado Romero como uma prioridade para reforçar a defesa. Diz-se que os Red Devils buscam maior estabilidade na retaguarda e veem o jogador da seleção argentina como uma aquisição ideal para o elenco. Romero se consolidou como um dos zagueiros centrais mais confiáveis da Premier League desde que chegou do Atalanta. O United teria acompanhado de perto a situação do jogador e agora estaria considerando uma oferta significativa pelo jogador de 28 anos.
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O Tottenham está decidido a manter Romero
O GiveMeSportafirma que o Spurs reluta em perder Romero, que se tornou uma figura central no elenco desde que chegou ao clube. Suas qualidades de liderança e seu estilo defensivo agressivo ajudaram a torná-lo um dos jogadores mais influentes da equipe. Diz-se que os Lilywhites consideram Romero uma peça fundamental em seus planos de longo prazo.
Quaisquer negociações podem se mostrar difíceis, já que o Tottenham deve exigir uma quantia substancial antes de considerar a venda para um rival da Premier League. O United, por sua vez, considera o zagueiro um dos principais alvos de transferência, na tentativa de resolver problemas de longa data na defesa.
A ligação com a Argentina aumenta o apelo
Um dos fatores por trás do interesse do United é a possibilidade de formar uma dupla de zaga com Romero e seu companheiro de seleção argentina, Lisandro Martínez. Os dois defensores têm obtido sucesso juntos na seleção e já possuem uma excelente sintonia. As lesões na defesa do United nos últimos 18 meses têm prejudicado frequentemente a escalação e a consistência da equipe. A experiência e a qualidade de Romero são vistas, segundo relatos, como trunfos que poderiam ajudar a fortalecer o time.
No entanto, o United não é o único time interessado em contratar Romero. O gigante espanhol Barcelona também estaria acompanhando de perto a situação do zagueiro.
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A hora da decisão se aproxima
A atenção agora se voltará para saber se o United apresentará formalmente uma oferta à medida que a janela de transferências avançar. Qualquer abordagem colocaria à prova a determinação do Tottenham em manter um de seus jogadores mais importantes, e convencer os Spurs a se separarem de seu capitão provavelmente continuará sendo o maior obstáculo em qualquer possível negociação.
Além disso, qualquer abordagem provavelmente ocorrerá após a Copa do Mundo, já que Romero integra a seleção argentina e deve liderar a defesa da Albiceleste na defesa do título.