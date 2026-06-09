Cristian Romero para o Manchester United?! Os Red Devils "preparam uma oferta" pelo capitão do Tottenham

O GiveMeSportafirma que o Spurs reluta em perder Romero, que se tornou uma figura central no elenco desde que chegou ao clube. Suas qualidades de liderança e seu estilo defensivo agressivo ajudaram a torná-lo um dos jogadores mais influentes da equipe. Diz-se que os Lilywhites consideram Romero uma peça fundamental em seus planos de longo prazo.

Quaisquer negociações podem se mostrar difíceis, já que o Tottenham deve exigir uma quantia substancial antes de considerar a venda para um rival da Premier League. O United, por sua vez, considera o zagueiro um dos principais alvos de transferência, na tentativa de resolver problemas de longa data na defesa.