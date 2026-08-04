Cristian Chivu minimiza a importância do dérbi de pré-temporada da Inter antes do confronto com o Milan em Perth

Falando na véspera do amistoso na Austrália, Chivu destacou seu foco principal ao deixar de lado perguntas sobre troféus de pré-temporada ou resultados de clássicos no cenário doméstico.

Ao discutir as prioridades da equipe e se trocaria derrotas em clássico por outro título da liga, Chivu explicou: "Quero ver evolução, fisicamente e em termos de condição, não estou olhando para o tipo de partida que temos pela frente. Amanhã é um amistoso, e troféus de agosto não valem nada", disse ele, como citado pelo Tuttomercatoweb.

"Essa é uma pergunta para os torcedores. Eu sou o técnico, tenho que me preocupar em deixar meus jogadores na melhor condição possível para o início da temporada."