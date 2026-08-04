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Adhe Makayasa

Traduzido por

Cristian Chivu minimiza a importância do dérbi de pré-temporada da Inter antes do confronto com o Milan em Perth

C. Chivu
Inter de Milão
Milan x Inter de Milão
Milan
Amistosos de clubes
Campeonato Italiano

O técnico da Inter, Cristian Chivu, minimizou a importância do próximo dérbi de pré-temporada de sua equipe contra o Milan, em Perth, na Austrália. O treinador romeno insistiu que a condição física de jogo e a evolução do elenco seguem como seus principais objetivos antes da nova temporada, descartando a ideia de que o resultado do amistoso tenha qualquer valor significativo em termos de provocação.

  • Chivu prioriza a condição física acima dos resultados

    O técnico da Inter, Chivu, insistiu que não está preocupado com o resultado final do amistoso de pré-temporada desta quarta-feira contra o rival local Milan, em Perth. O treinador romeno está priorizando a condição física e o ritmo de jogo de seu elenco da Inter enquanto a equipe se prepara para a próxima temporada oficial. Chivu enfatizou que o desempenho em campo é muito mais importante do que buscar vitórias em amistosos de preparação de agosto.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080494935.jpgJan Huebner

    'Troféus de agosto não contam para nada'

    Falando na véspera do amistoso na Austrália, Chivu destacou seu foco principal ao deixar de lado perguntas sobre troféus de pré-temporada ou resultados de clássicos no cenário doméstico.

    Ao discutir as prioridades da equipe e se trocaria derrotas em clássico por outro título da liga, Chivu explicou: "Quero ver evolução, fisicamente e em termos de condição, não estou olhando para o tipo de partida que temos pela frente. Amanhã é um amistoso, e troféus de agosto não valem nada", disse ele, como citado pelo Tuttomercatoweb.

    "Essa é uma pergunta para os torcedores. Eu sou o técnico, tenho que me preocupar em deixar meus jogadores na melhor condição possível para o início da temporada."

  • Técnico romeno reflete sobre o dérbi

    Chivu compartilhou sua visão sobre o apelo global do clássico de Milão no exterior, antes de dar sua opinião sobre a possibilidade de realizar partidas oficiais da Serie A fora do país.

    Avaliando a importância do clássico, Chivu disse: "É uma partida especial para todos, mas no fim das contas é um jogo como qualquer outro. Inter e Milan são famosos no mundo todo; certamente será um bom jogo de assistir."

    Ao abordar a proposta de disputar jogos da liga fora da Itália, ele acrescentou: "Seria legal, mas não é fácil de organizar."

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  • Chivu Como InterGetty Images

    A estreia da Serie A se aproxima rapidamente

    A Inter entra na nova temporada como atual campeã da Serie A e está programada para iniciar sua campanha nacional em casa contra o Monza, em 22 de agosto. Enquanto isso, o Milan, agora comandado pelo novo técnico Ruben Amorim, viaja para enfrentar o Torino no dia seguinte.

    Chivu também alertou que os jogadores que retornarem mais tarde após as folgas pós-Copa do Mundo dificilmente estarão totalmente prontos para jogar na partida de abertura.

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