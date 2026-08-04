AFP
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Cristian Chivu minimiza a importância do dérbi de pré-temporada da Inter antes do confronto com o Milan em Perth
Chivu prioriza a condição física acima dos resultados
O técnico da Inter, Chivu, insistiu que não está preocupado com o resultado final do amistoso de pré-temporada desta quarta-feira contra o rival local Milan, em Perth. O treinador romeno está priorizando a condição física e o ritmo de jogo de seu elenco da Inter enquanto a equipe se prepara para a próxima temporada oficial. Chivu enfatizou que o desempenho em campo é muito mais importante do que buscar vitórias em amistosos de preparação de agosto.
- Jan Huebner
'Troféus de agosto não contam para nada'
Falando na véspera do amistoso na Austrália, Chivu destacou seu foco principal ao deixar de lado perguntas sobre troféus de pré-temporada ou resultados de clássicos no cenário doméstico.
Ao discutir as prioridades da equipe e se trocaria derrotas em clássico por outro título da liga, Chivu explicou: "Quero ver evolução, fisicamente e em termos de condição, não estou olhando para o tipo de partida que temos pela frente. Amanhã é um amistoso, e troféus de agosto não valem nada", disse ele, como citado pelo Tuttomercatoweb.
"Essa é uma pergunta para os torcedores. Eu sou o técnico, tenho que me preocupar em deixar meus jogadores na melhor condição possível para o início da temporada."
Técnico romeno reflete sobre o dérbi
Chivu compartilhou sua visão sobre o apelo global do clássico de Milão no exterior, antes de dar sua opinião sobre a possibilidade de realizar partidas oficiais da Serie A fora do país.
Avaliando a importância do clássico, Chivu disse: "É uma partida especial para todos, mas no fim das contas é um jogo como qualquer outro. Inter e Milan são famosos no mundo todo; certamente será um bom jogo de assistir."
Ao abordar a proposta de disputar jogos da liga fora da Itália, ele acrescentou: "Seria legal, mas não é fácil de organizar."
- Getty Images
A estreia da Serie A se aproxima rapidamente
A Inter entra na nova temporada como atual campeã da Serie A e está programada para iniciar sua campanha nacional em casa contra o Monza, em 22 de agosto. Enquanto isso, o Milan, agora comandado pelo novo técnico Ruben Amorim, viaja para enfrentar o Torino no dia seguinte.
Chivu também alertou que os jogadores que retornarem mais tarde após as folgas pós-Copa do Mundo dificilmente estarão totalmente prontos para jogar na partida de abertura.
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