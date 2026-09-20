AFP
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Cristian Chivu cobra melhora "feroz" da Inter apesar da reação aguerrida contra a Roma
Chivu pede mentalidade agressiva desde o apito inicial
A tendência da Inter para recuperações dramáticas continuou na capital, já que a equipe buscou reação após um empate por 2 a 2, mas a forma como atuou fez Chivu exigir mais de seus jogadores. Pela terceira vez nesta temporada, a Inter se viu perdendo por dois gols antes de encontrar seu ritmo, uma tendência que o ex-zagueiro está ansioso para erradicar. Falando após o apito final, Chivu deixou claro que, embora o espírito mostrado no segundo tempo seja digno de elogios, a falta inicial de intensidade é um sério motivo de preocupação.
"Vou começar pelo segundo tempo, já que disse aos jogadores o que pensei sobre isso no intervalo e isso fica entre nós", explicou Chivu. "É a pura verdade, é o que eu penso, e estou convencido de que eles também sabem disso. Eu disse isso a eles durante a semana também."
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Acabando com o hábito de sair correndo atrás do placar
O hábito de sair atrás no placar se tornou um tema recorrente para esta Inter, e Chivu está determinado a ver seus jogadores tomarem a iniciativa, em vez de esperar que uma crise os faça entrar no jogo. Ele acredita que o elenco possui os atributos físicos e técnicos para dominar as partidas desde o apito inicial, mas muitas vezes não consegue se impor até estar contra a parede.
Chivu detalhou a barreira psicológica que seu time precisa superar para se tornar uma força mais consistente. "Não devemos esperar e reagir, mas agir desde o início: temos o que é preciso para fazer um certo tipo de jogo", continuou. "Não parecemos ferozes e grandes, mas mostramos isso quando saímos atrás, e precisamos fazer isso desde o começo. Quando a partida dura 100 minutos, você precisa abordá-la da maneira certa. Eu começaria pela reação contra uma equipe forte, que sempre pode criar dificuldades para você. Precisamos corrigir certas coisas, espero que todos nós tenhamos entendido o que precisa ser melhorado."
Analisando a evolução das táticas da Serie A
Além das questões específicas dentro do próprio elenco, Chivu refletiu sobre o cenário em transformação do futebol italiano. Ele observou que a liga está caminhando para um estilo mais aberto e de alta intensidade, que lembra a Premier League. A introdução de novas regras e períodos mais longos de bola rolando contribuiu para jogos com mais gols, algo que o técnico da Inter considera empolgante, apesar dos desafios defensivos que isso representa para os treinadores. Ele sugeriu que o jogo moderno exige um nível maior de concentração durante toda a partida.
"Jogo no estilo da Premier League? A qualidade e a intensidade melhoraram. Jogamos de forma mais aberta, estamos no caminho certo. As novas regras deram mais vivacidade e eliminaram os tempos mortos em que alguém poderia pensar em recuperar o fôlego. Eu gosto disso, também é preciso aceitar que às vezes os jogos podem terminar em 5 a 2, 5 a 3, 4 a 4. Será nosso problema resolver certas coisas, mas eu gosto dessas coisas", destacou.
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Relatório de progresso antes da pausa internacional
Com a temporada doméstica em pausa para a Data Fifa, Chivu tirou um momento para avaliar a situação geral da Inter em comparação com a campanha anterior. Apesar dos problemas recorrentes em seus inícios de jogo, a Inter está matematicamente em uma posição melhor do que estava nesta fase da temporada passada. Tendo já superado compromissos difíceis contra adversários de alto nível, como Napoli e Roma, o técnico segue otimista de que a base para uma temporada bem-sucedida está presente, desde que a equipe aperfeiçoe seu trabalho sem a bola.
"Em comparação com o ano passado, neste ponto da temporada estamos em uma situação melhor e não vamos esquecer que já enfrentamos dois confrontos diretos com Napoli e Roma. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, muitas coisas para trabalhar, mas vou ficar com as coisas boas que fizemos no segundo tempo. No futebol sempre há duas fases, quando você tem a bola e quando não tem. Precisamos melhorar a fase em que não a temos", disse Chivu.
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