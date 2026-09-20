Cristian Chivu cobra melhora "feroz" da Inter apesar da reação aguerrida contra a Roma

A tendência da Inter para recuperações dramáticas continuou na capital, já que a equipe buscou reação após um empate por 2 a 2, mas a forma como atuou fez Chivu exigir mais de seus jogadores. Pela terceira vez nesta temporada, a Inter se viu perdendo por dois gols antes de encontrar seu ritmo, uma tendência que o ex-zagueiro está ansioso para erradicar. Falando após o apito final, Chivu deixou claro que, embora o espírito mostrado no segundo tempo seja digno de elogios, a falta inicial de intensidade é um sério motivo de preocupação.

"Vou começar pelo segundo tempo, já que disse aos jogadores o que pensei sobre isso no intervalo e isso fica entre nós", explicou Chivu. "É a pura verdade, é o que eu penso, e estou convencido de que eles também sabem disso. Eu disse isso a eles durante a semana também."