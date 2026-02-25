Getty Images Sport
Cristian Chivu admite que o Bodo/Glimt teve “muito mais energia” do que sua equipe do Inter após a surpreendente derrota na Liga dos Campeões
A queda do Nerazzurri
A derrota marca um ponto baixo significativo para um clube que chegou a duas finais em três anos sob a gestão anterior, mas Chivu foi honesto sobre a diferença na condição física entre as duas equipes. O técnico do Inter observou que o Bodo/Glimt, cujo campeonato nacional está atualmente em entressafra, parecia muito mais revigorado do que seu time, que vem lutando em várias frentes. Chivu apontou a agenda exaustiva como o principal fator, observando que é difícil manter o alto nível quando os jogos se sucedem em ritmo acelerado na Série A e na Coppa Italia.
Chivu lamenta as oportunidades perdidas
Após o resultado surpreendente, o ex-zagueiro foi preciso em sua avaliação sobre o motivo do fracasso do Nerazzurri. “Tentamos tudo o que podíamos desde o início”, disse Chivu àSky Sport Italia. “Enfrentamos uma equipe muito bem organizada, com um bloqueio defensivo baixo, mantendo 10-11 jogadores atrás da bola. Provavelmente, o fato de não termos quebrado o empate deu a eles um conforto psicológico extra, sabendo que precisávamos marcar dois gols apenas para chegar à prorrogação.”
A ausência de figuras importantes como Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu foi crucial, já que o Inter teve dificuldades para converter seu domínio em gols. “Nosso objetivo era ser competitivos, sempre dissemos isso, e nunca pretendemos pensar muito no futuro para coisas que não podemos controlar”, acrescentou o técnico. “Infelizmente, não conseguimos ser competitivos na Liga dos Campeões. Começamos bem e vencemos quatro jogos consecutivos, mas depois, infelizmente, perdemos alguns pontos, apesar das boas atuações. O nível aqui é alto, se você não consegue converter suas chances e fazer as escolhas certas, será punido ao primeiro erro.”
O fator fadiga no fracasso europeu
Enquanto o Bodo/Glimt se concentrou exclusivamente na campanha europeia, o Inter lutou para manter uma vantagem de 10 pontos na liderança da Série A. Chivu recusou-se a culpar o esforço dos seus jogadores, destacando, em vez disso, as vantagens físicas da equipa adversária. “Não tenho nada a reprovar aos meus jogadores, pois eles tentaram tudo o que podiam com toda a energia que tinham, e no segundo tempo o Bodo teve muito mais energia do que nós”, continuou o técnico. “Demos tudo o que tínhamos, tentamos quebrar o empate de todas as maneiras, mas depois do reinício eles marcaram dois gols.”
A discrepância na preparação física foi um tema recorrente na análise pós-jogo de Chivu. “Há muita decepção, pois infelizmente enfrentamos um time que tinha muito mais energia do que nós, eles estavam muito bem organizados, sabiam o que tinham que fazer após o resultado de 3 a 1 na primeira partida e fizeram isso de forma brilhante. Só podemos parabenizar o Bodo/Glimt, que é um time que merece estar na próxima fase. É difícil encontrar energia quando se joga a cada três dias. Não posso pedir mais dos meus rapazes, pois eles tentaram de tudo esta noite. Se tivéssemos conseguido quebrar o impasse, talvez tivéssemos despertado mais entusiasmo, mas foi muito difícil quando eles defenderam com 10 homens.”
Chivu responde a Capello
A lenda italiana Fabio Capello questionou a configuração tática no estúdio, perguntando se Nicolo Barella deveria ter desempenhado um papel mais recuado. Chivu defendeu sua abordagem, explicando seu desejo de ampliar o jogo. “Tentamos forçar nossa passagem pelos meio-campistas e atacantes atrás das linhas defensivas deles. Pedi que movimentassem a bola mais rapidamente, com mais passes cruzados para desestabilizar o 4-4-2 denso e bem organizado. Nas poucas vezes em que chegamos à área, houve situações importantes, mas não encontramos o passe certo nem conseguimos nos livrar dos marcadores. Houve muitos escanteios, mas com mais eficiência poderíamos ter marcado. Temos certos pontos fortes e fracos, é uma pena não termos marcado mais cedo, pois isso teria colocado muito mais pressão sobre eles.”
No final, o técnico do Inter reconheceu que a melhor equipe avançou nas duas partidas. “Há uma grande decepção, pois queríamos pelo menos ser competitivos na Europa, mas enfrentamos uma equipe que jogou quatro partidas nos últimos três meses, todas pela Liga dos Campeões. Voltamos a página, seguimos em frente, esta é a Liga dos Campeões, temos que dar crédito aos nossos adversários e ao que eles conquistaram”, concluiu Chivu. O Nerazzurri agora deve concentrar seus esforços em conquistar o Scudetto e na próxima semifinal da Coppa Italia contra o Como.
