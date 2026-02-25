Cristian Chivu admite que o Bodo/Glimt teve “muito mais energia” do que sua equipe do Inter após a surpreendente derrota na Liga dos Campeões

Enquanto o Bodo/Glimt se concentrou exclusivamente na campanha europeia, o Inter lutou para manter uma vantagem de 10 pontos na liderança da Série A. Chivu recusou-se a culpar o esforço dos seus jogadores, destacando, em vez disso, as vantagens físicas da equipa adversária. “Não tenho nada a reprovar aos meus jogadores, pois eles tentaram tudo o que podiam com toda a energia que tinham, e no segundo tempo o Bodo teve muito mais energia do que nós”, continuou o técnico. “Demos tudo o que tínhamos, tentamos quebrar o empate de todas as maneiras, mas depois do reinício eles marcaram dois gols.”

A discrepância na preparação física foi um tema recorrente na análise pós-jogo de Chivu. “Há muita decepção, pois infelizmente enfrentamos um time que tinha muito mais energia do que nós, eles estavam muito bem organizados, sabiam o que tinham que fazer após o resultado de 3 a 1 na primeira partida e fizeram isso de forma brilhante. Só podemos parabenizar o Bodo/Glimt, que é um time que merece estar na próxima fase. É difícil encontrar energia quando se joga a cada três dias. Não posso pedir mais dos meus rapazes, pois eles tentaram de tudo esta noite. Se tivéssemos conseguido quebrar o impasse, talvez tivéssemos despertado mais entusiasmo, mas foi muito difícil quando eles defenderam com 10 homens.”