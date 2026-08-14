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Crise precoce atinge o Real, e Mourinho encontra a tábua de salvação

Real Madrid
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
La Liga
J. Mourinho
M. Rivas
J. Martinez
Espanha

A crise na zaga tira o sono de Mourinho antes do início de La Liga

Mais uma vez, as lesões afetam a linha defensiva do Real Madrid, com o início das competições do Campeonato Espanhol.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, tem 5 zagueiros no elenco principal, mas dois deles vão desfalcar a partida de estreia diante do Espanyol: Éder Militão e Raúl Asencio, por lesão.

O jornal As informou que o Real Madrid vai disputar suas primeiras partidas com o trio defensivo formado por Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

Konaté se juntou aos treinamentos na última segunda-feira e terá pela frente duas semanas e um amistoso na fase de preparação diante do Schalke, para alcançar a melhor forma física antes do início de La Liga. 

Já Huijsen, que apesar de ter sofrido uma leve fadiga que o impediu de participar do primeiro teste oficial, chega de uma temporada em que foi o zagueiro com mais participações no time, após ter disputado 40 partidas.

Já a terceira opção é Rüdiger, que teve sua disponibilidade reduzida por uma lesão no joelho na última temporada, mas já conseguiu disputar 45 minutos no amistoso diante do Ferencváros, e foi titular diante do Deportivo.

  • imago-sport-1080792551.jpgBranislav Racko

    O Castilla resolve a crise defensiva do Real Madrid

    Porém, com a temporada ainda não tendo começado e com jogadores no departamento médico, os temores voltam a pairar sobre a torcida do Real Madrid, e quando as crises se agravam, surgem as grandes soluções, e desta vez ela veio da academia do clube.

    A equipe reserva do Real Madrid conta com uma solução que goza da confiança de Mourinho, já que tanto Joan Martínez quanto Mario Rivas começaram como titulares nas duas primeiras partidas durante o período de verão. 

    O treinador português elogiou o nível da dupla defensiva, ao mesmo tempo em que lhes cobrou trabalhar em alguns aspectos que precisam de melhora.

    Ainda assim, um deles terá que completar a lista da partida como quarto zagueiro no início da LaLiga.

    Joan Martínez é apelidado de "novo Ramos", sendo a joia que o clube trabalha para lapidar em Valdebebas, enquanto a outra carta é Mario Rivas, zagueiro que marcou seu primeiro gol pela equipe principal diante do Ferencváros, após subir com grande confiança para transformar o cruzamento de Alexis Seria em gol. 

    Mourinho lhe concedeu uma vaga como titular diante da Fiorentina e do Ferencváros, e o deixou sofrer diante de Moise Kean como parte de seu processo de aprendizado e aquisição de experiência, além de lhe dirigir a mesma mensagem que dirigiu a Joan.

    No fim das contas, a comissão técnica do Real Madrid inicia a temporada com um número extremamente limitado de opções na zaga, mas a equipe do Castilla oferece duas grandes opções que brilharam durante o período de preparação, a fim de ajudar a equipe principal no confronto contra o Espanyol.

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