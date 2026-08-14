Crise precoce atinge o Real, e Mourinho encontra a tábua de salvação

Mais uma vez, as lesões afetam a linha defensiva do Real Madrid, com o início das competições do Campeonato Espanhol.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, tem 5 zagueiros no elenco principal, mas dois deles vão desfalcar a partida de estreia diante do Espanyol: Éder Militão e Raúl Asencio, por lesão.

O jornal As informou que o Real Madrid vai disputar suas primeiras partidas com o trio defensivo formado por Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

Konaté se juntou aos treinamentos na última segunda-feira e terá pela frente duas semanas e um amistoso na fase de preparação diante do Schalke, para alcançar a melhor forma física antes do início de La Liga.

Já Huijsen, que apesar de ter sofrido uma leve fadiga que o impediu de participar do primeiro teste oficial, chega de uma temporada em que foi o zagueiro com mais participações no time, após ter disputado 40 partidas.

Já a terceira opção é Rüdiger, que teve sua disponibilidade reduzida por uma lesão no joelho na última temporada, mas já conseguiu disputar 45 minutos no amistoso diante do Ferencváros, e foi titular diante do Deportivo.