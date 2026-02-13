Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Crise no Banco Master pode fazer patrocínio do Flamengo diminuir?

Afetado pela crise do Banco Master, o BRB decidiu enxugar despesas, cortando 60% de investimento do ano e buscando reestruturar a parceria com o Rubro-Negro

O Flamengo vive um momento de incerteza fora das quatro linhas. O BRB (Banco de Brasília), patrocinador mais antigo da camisa rubro-negra, iniciou um processo de corte de despesas após ser impactado pela crise do Banco Master, e a parceria com o clube entrou na revisão estratégica.

Desde 2020 estampando a marca no uniforme do clube, o BRB firmou contrato até 2029 e foi responsável pela criação do Nação BRB FLA, banco digital ligado à torcida, que já acumula quase 4 milhões de clientes.

A instituição passou por troca de diretoria após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro de 2025. O BRB havia investido bilhões na aquisição de carteiras de crédito do Master, e investigações sobre transações suspeitas geraram prejuízos relevantes. Como resposta, o banco decidiu enxugar despesas e revisar investimentos, incluindo patrocínios esportivos.

Os números mostram o impacto: os R$ 118,6 milhões destinados a patrocínios em 2025 caíram para R$ 50 milhões em 2026, conforme publicação recente no Diário Oficial do Governo do Distrito Federal.

O atual contrato de patrocínio na camisa, no valor de R$ 25 milhões por ano, termina no próximo mês. Já a parceria ligada ao Banco Nação vai até 2029 e garante ao Flamengo um valor mínimo adicional de R$ 15 milhões anuais.

Na prática, o clube recebe pelo menos R$ 40 milhões por temporada somando os dois acordos.

Há, porém, um ponto relevante no contrato: o acordo do Banco Nação está vinculado ao patrocínio máster. Caso não haja renovação da exposição da marca do BRB na camisa, o valor mínimo da parceria do Banco Nação sobe automaticamente para R$ 25 milhões por ano.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    A proposta do BRB para o Flamengo

    Segundo o ge, o BRB informou que está reavaliando todos os contratos de patrocínio dentro de uma análise técnica e estratégica. No caso do Flamengo, o banco estuda reestruturar a parceria envolvendo o Nação BRB FLA, com a possibilidade de transformá-lo em uma empresa independente — medida que, segundo o jornal O Estado de São Paulo, busca dar mais eficiência, escala e rentabilidade ao projeto.

    Em nota, o banco afirmou:

    “O BRB informa que está realizando uma avaliação técnica e estratégica de todos os seus contratos de patrocínio, incluindo os esportivos, como parte do processo contínuo de gestão responsável dos recursos e de alinhamento às diretrizes do banco. Eventuais decisões sobre continuidade, ajustes ou encerramentos de contratos serão comunicadas oportunamente, sempre com transparência e respeito aos parceiros envolvidos.

    Em relação ao patrocínio do Clube de Regatas do Flamengo, o BRB destaca que o contrato permanece em execução e a vigência segue até março. Para além disso, o BRB estuda mecanismos para reforçar e reestruturar a parceria que resultou na criação do Nação BRB FLA, com a possibilidade de transformá-lo em uma empresa independente, visando maior eficiência, escala e rentabilidade”.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade

  • O que vem pela frente?

    Enquanto acompanha os desdobramentos nos bastidores, o Flamengo entra em uma semana decisiva dentro de campo.

    Neste domingo (15), o Rubro-Negro enfrenta o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026. Na quinta-feira (19), visita o Lanús pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

Carioca
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Flamengo crest
Flamengo
FLA
0