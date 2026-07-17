Crespo é anunciado como novo técnico de clube mexicano

Depois de iniciar o trabalho nas categorias de base do Parma, na Itália, comandou Modena, Banfield e Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do clube argentino.

No futebol brasileiro, encerrou o jejum de títulos do São Paulo com a conquista do Campeonato Paulista de 2021. Em seguida, trabalhou no Al Duhail, do Qatar, onde levantou três troféus, e no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, conquistando a Liga dos Campeões da AFC na temporada 2023/24.

Antes de acertar com o Atlas, Crespo havia comandado o São Paulo em sua segunda passagem entre junho de 2025 e março de 2026.