Hernán Crespo está de casa nova. Meses depois de encerrar sua segunda passagem pelo São Paulo, o treinador argentino foi anunciado nesta quinta-feira (16) como novo comandante do Atlas, do México.
Crespo é anunciado como novo técnico de clube mexicano
Mudança de última hora
O ex-treinador do São Paulo assume o clube em um momento de mudanças. A diretoria precisou buscar um novo treinador após a saída de Diego Cocca, oficializada poucos dias antes do início do Torneio Apertura, e apostou na experiência internacional de Crespo para liderar o projeto.
Essa será a primeira oportunidade do argentino no futebol mexicano.
A carreira do treinador
Depois de iniciar o trabalho nas categorias de base do Parma, na Itália, comandou Modena, Banfield e Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do clube argentino.
No futebol brasileiro, encerrou o jejum de títulos do São Paulo com a conquista do Campeonato Paulista de 2021. Em seguida, trabalhou no Al Duhail, do Qatar, onde levantou três troféus, e no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, conquistando a Liga dos Campeões da AFC na temporada 2023/24.
Antes de acertar com o Atlas, Crespo havia comandado o São Paulo em sua segunda passagem entre junho de 2025 e março de 2026.
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