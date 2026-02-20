“Cresça e apareça” – Gary Lineker questiona a mentalidade do Arsenal na luta pelo título da Premier League após o último colapso

O Arsenal venceu apenas dois dos últimos sete jogos da Premier League, permitindo que os adversários se aproximassem, e terminou em segundo lugar nas últimas três temporadas. Lineker quer ver garra e espírito de luta em campo no Emirates Stadium.

O ex-atacante da Inglaterra e apresentador do Match of the Day disse ao podcast The Rest Is Football: “Você acha que o Arsenal só precisa mostrar mais coragem? Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas eles precisam se recompor e ser um pouco mais agressivos.

“Sejam um pouco mais ofensivos, especialmente quando estiverem na frente. Será apenas um problema de mentalidade para o Arsenal, ou será um pequeno tropeço na temporada que todas as equipes passam em algum momento?

“Eu suspeito que eles ainda vão ganhar o título, mas isso pode ser um pequeno incentivo que eles precisam resolver. O Manchester City está agora apenas cinco pontos atrás do Arsenal e tem um jogo a menos.

“Acho que a questão é: o City pode ser tão brilhante quanto foi quando conquistou o título por quatro temporadas consecutivas, naquele período em que praticamente venceu todos os jogos após o Natal, sem perder pontos? Não tenho certeza se o Man City está nesse nível ou se pode ser consistente o suficiente para alcançar o Arsenal.”