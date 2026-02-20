Getty/GOAL
“Cresça e apareça” – Gary Lineker questiona a mentalidade do Arsenal na luta pelo título da Premier League após o último colapso
Nervos à flor da pele com a redução da vantagem do Arsenal
Os vencedores comprovados de Pep Guardiola podem chegar a uma distância mínima do Arsenal no sábado, quando recebem o Newcastle, com os Gunners em ação no clássico contra o arquirrival Tottenham no domingo.
Os nervos estarão à flor da pele no norte de Londres, com Arteta vendo seu time perder dois pontos preciosos de forma dramática contra o Wolves na última partida. O Arsenal vencia por 2 a 0 no Molineux, contra o lanterna, mas sofreu o empate aos 94 minutos.
Lineker pede ao Arsenal para mostrar coragem
O Arsenal venceu apenas dois dos últimos sete jogos da Premier League, permitindo que os adversários se aproximassem, e terminou em segundo lugar nas últimas três temporadas. Lineker quer ver garra e espírito de luta em campo no Emirates Stadium.
O ex-atacante da Inglaterra e apresentador do Match of the Day disse ao podcast The Rest Is Football: “Você acha que o Arsenal só precisa mostrar mais coragem? Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas eles precisam se recompor e ser um pouco mais agressivos.
“Sejam um pouco mais ofensivos, especialmente quando estiverem na frente. Será apenas um problema de mentalidade para o Arsenal, ou será um pequeno tropeço na temporada que todas as equipes passam em algum momento?
“Eu suspeito que eles ainda vão ganhar o título, mas isso pode ser um pequeno incentivo que eles precisam resolver. O Manchester City está agora apenas cinco pontos atrás do Arsenal e tem um jogo a menos.
“Acho que a questão é: o City pode ser tão brilhante quanto foi quando conquistou o título por quatro temporadas consecutivas, naquele período em que praticamente venceu todos os jogos após o Natal, sem perder pontos? Não tenho certeza se o Man City está nesse nível ou se pode ser consistente o suficiente para alcançar o Arsenal.”
Shearer acredita que os Gunners ainda vão conquistar o título da Premier League
Lineker estava conversando com o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League, Alan Shearer. Ele respondeu: “Provavelmente ainda vão ganhar, por pouco. Acho que, se você precisa de um jogo depois do que aconteceu, não é ruim ter um contra seus rivais locais. Sei que eles têm um novo técnico e que é fora de casa, mas que resposta seria ir e ganhar do Tottenham no fim de semana.
“Nunca esperei que o Arsenal tivesse um caminho fácil, sempre soube que haveria obstáculos e tudo mais, momentos de nervosismo. As pessoas vão fazer perguntas e lançar críticas, e você tem que superar isso. Eu esperava que isso acontecesse. Vamos ver do que eles são capazes.”
Shearer acrescentou sobre a pressão sob a qual Arteta está operando: “Se ele não ganhar o campeonato, pode não continuar no Arsenal. Depois das chances que tiveram de ganhar e terminarem em segundo lugar, com o que gastaram nos jogadores que contrataram e nas posições em que estão, eles têm que ganhar.
“Mentalmente, talvez [a Liga dos Campeões] seja uma barreira mais fácil de superar para vencer do que a Premier League, devido ao que aconteceu com eles na Premier League.”
Morgan preocupado em igualar o sucesso dos “Invencíveis”
Piers Morgan é um dos torcedores mais apaixonados do Arsenal e teme que outra implosão esteja ocorrendo no Emirates. Ele disse em uma série de posts nas redes sociais publicados após o decepcionante empate com o Wolves: “FFS. O que você está fazendo, Arsenal? Estamos sufocando. De novo.
Não está bom o suficiente. Se você quer ser campeão, @Arsenal, então acorde antes que seja tarde demais. O desempenho do segundo tempo ontem à noite foi o pior que vi em anos. Dou um desconto para @_DeclanRice, que mostrou o padrão de motivação/intensidade que os outros jogadores devem atingir.”
Os lendários “Invincibles” de 2003-04 foram a última equipe do Arsenal a conquistar o título da Premier League. A turma de 2025-26 está em busca de um tetracampeonato sem precedentes, já que continua na Liga dos Campeões, na Carabao Cup e na FA Cup, mas uma agenda agitada e expectativas crescentes podem estar começando a cobrar seu preço.
