Cremonese x Fiorentina: onde assistir, canal de TV, streaming, escalações

Todas as informações sobre Cremonese x Fiorentina: escalações e onde assistir ao jogo.

No Estádio Zini, em Cremona, será disputada uma verdadeira batalha pela permanência. A Cremonese, comandada por Nicola, terá de provar que ainda tem voz ativa neste campeonato, após meses de crise total. Já a Fiorentina, de Paolo Vanoli, espera conseguir um alívio após meses vivendo com o fantasma do rebaixamento pairando sobre suas costas. 

  • CREMONESE X FIORENTINA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO

    Jogo: Cremonese x Fiorentina
    Data: segunda-feira, 16 de março de 2026
    Horário: 20h45
    Canal de TV: DAZN
    Transmissão online: DAZN
  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES: CREMONESE X FIORENTINA

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Técnico: Nicola

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Técnico: Vanoli

  • ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE AS ESCALAÇÕES

    Nicola terá que passar sem Pezzella, suspenso. Já não há dúvidas sobre quem entrará em campo pela Fiorentina no Zini. Resta saber quem vai ganhar a disputa pelo ataque entre Djuric e Bonazzoli. Thorsby é titular no meio-campo, ao seu lado Vandeputte e o ex-jogador da Fiorentina Maleh.

    Já no que diz respeito à Fiorentina, tudo gira em torno de Moise Kean. O atacante da Viola deve conseguir se recuperar; caso contrário, Roberto Piccoli está pronto para entrar. Ainda resta saber qual será a posição de Fabiano Parisi em campo. Ele pode jogar como ponta no lugar de Harrison, que não tem brilhado nas últimas partidas. Fagioli e Gudmundsson voltam ao time titular. 

  • ONDE ASSISTIR AO CREMONESE X FIORENTINA NA TV

    O confronto entre Cremonese e Fiorentina será transmitido ao vivo pela DAZN e poderá ser assistido em smart TVs e dispositivos como Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box e consoles de videogame. Os usuários com assinatura tanto da DAZN quanto da Sky também poderão assistir pelo canal DAZN 2, no canal 215 da Sky, ativando a opção Zona DAZN.


  • CREMONESE X FIORENTINA EM TRANSMISSÃO AO VIVO

    Como se trata de uma transmissão ao vivo pela DAZN, o jogo poderá ser assistido por streaming também em smartphones e tablets através do aplicativo oficial, além de computadores e notebooks, acessando o site da plataforma.

  • COMENTARISTA E COMENTÁRIO EM SEGUNDO PLANO

    A dupla Giustiniani-Giaccherini será a responsável pela narração do jogo Cremonese x Fiorentina. 

