Cremonese x Fiorentina: onde assistir, canal de TV, streaming, escalações

Nicola terá que passar sem Pezzella, suspenso. Já não há dúvidas sobre quem entrará em campo pela Fiorentina no Zini. Resta saber quem vai ganhar a disputa pelo ataque entre Djuric e Bonazzoli. Thorsby é titular no meio-campo, ao seu lado Vandeputte e o ex-jogador da Fiorentina Maleh.

Já no que diz respeito à Fiorentina, tudo gira em torno de Moise Kean. O atacante da Viola deve conseguir se recuperar; caso contrário, Roberto Piccoli está pronto para entrar. Ainda resta saber qual será a posição de Fabiano Parisi em campo. Ele pode jogar como ponta no lugar de Harrison, que não tem brilhado nas últimas partidas. Fagioli e Gudmundsson voltam ao time titular.