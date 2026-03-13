Cremonese x Fiorentina: onde assistir, canal de TV, streaming, escalações

No Estádio Zini, em Cremona, será disputada uma verdadeira batalha pela permanência. A Cremonese, comandada por Nicola, terá de provar que ainda tem voz ativa neste campeonato, após meses de crise total. Já a Fiorentina, de Paolo Vanoli, espera conseguir um alívio após meses vivendo com o fantasma do rebaixamento pairando sobre suas costas.
Data: segunda-feira, 16 de março de 2026
Horário: 20h45
Canal de TV: DAZN
Transmissão online: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES: CREMONESE X FIORENTINA
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Técnico: Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Técnico: Vanoli
ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE AS ESCALAÇÕES
Nicola terá que passar sem Pezzella, suspenso. Já não há dúvidas sobre quem entrará em campo pela Fiorentina no Zini. Resta saber quem vai ganhar a disputa pelo ataque entre Djuric e Bonazzoli. Thorsby é titular no meio-campo, ao seu lado Vandeputte e o ex-jogador da Fiorentina Maleh.
Já no que diz respeito à Fiorentina, tudo gira em torno de Moise Kean. O atacante da Viola deve conseguir se recuperar; caso contrário, Roberto Piccoli está pronto para entrar. Ainda resta saber qual será a posição de Fabiano Parisi em campo. Ele pode jogar como ponta no lugar de Harrison, que não tem brilhado nas últimas partidas. Fagioli e Gudmundsson voltam ao time titular.
ONDE ASSISTIR AO CREMONESE X FIORENTINA NA TV
O confronto entre Cremonese e Fiorentina será transmitido ao vivo pela DAZN e poderá ser assistido em smart TVs e dispositivos como Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box e consoles de videogame. Os usuários com assinatura tanto da DAZN quanto da Sky também poderão assistir pelo canal DAZN 2, no canal 215 da Sky, ativando a opção Zona DAZN.
CREMONESE X FIORENTINA EM TRANSMISSÃO AO VIVOComo se trata de uma transmissão ao vivo pela DAZN, o jogo poderá ser assistido por streaming também em smartphones e tablets através do aplicativo oficial, além de computadores e notebooks, acessando o site da plataforma.
COMENTARISTA E COMENTÁRIO EM SEGUNDO PLANO
A dupla Giustiniani-Giaccherini será a responsável pela narração do jogo Cremonese x Fiorentina.