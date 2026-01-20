+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pedro Augusto Dias

CRB x Cruzeiro-AL: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

Equipes se enfrentam pela quarta rodada da primeira fase da competição; saiba como acompanhar na internet

CRB e Cruzeiro-AL se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano de 2026. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida terá transmissão ao vivo da NNPlay, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

As equipes se enfrentam em cenários opostos na tabela do Campeonato Alagoano. Líder da competição, o CRB soma nove pontos em três partidas, com 100% de aproveitamento, e chega embalado após vencer o Penedense por 1 a 0 fora de casa na última rodada. Do outro lado, o Cruzeiro-AL ocupa a 5ª colocação, com três pontos, e tenta se manter pontuado, depois de superar o CSE por 2 a 1, resultado que marcou sua primeira vitória no estadual.

  • Prováveis escalações

    CRB: Matheus Albino; Hereda, Henri, Fábio Alemão, Léo Campos; Luizão, Cristophher, Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

    Cruzeiro-AL: Diogo; Jeferson, Isaac, Wesley, Souzinha; Pedro Lucas, Pepa, Wanderson; Valdívia, Lucão e Cristiano. Técnico: Humberto.

  • Desfalques

    CRB

    Sem desfalques confirmados.

    Cruzeiro-AL

    Sem desfalques confirmados.

  • Quando é?

    • Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
    • Horário: 20h (de Brasília)
    • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL
