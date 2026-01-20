CRB x Cruzeiro-AL: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

CRB e Cruzeiro-AL se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano de 2026. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida terá transmissão ao vivo da NNPlay, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

As equipes se enfrentam em cenários opostos na tabela do Campeonato Alagoano. Líder da competição, o CRB soma nove pontos em três partidas, com 100% de aproveitamento, e chega embalado após vencer o Penedense por 1 a 0 fora de casa na última rodada. Do outro lado, o Cruzeiro-AL ocupa a 5ª colocação, com três pontos, e tenta se manter pontuado, depois de superar o CSE por 2 a 1, resultado que marcou sua primeira vitória no estadual.