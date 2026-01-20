CR7 em Hollywood? Campeão mundial com a França diz que Cristiano Ronaldo pode ganhar um Oscar no futuro

O ex-meio-campista do Arsenal, Barcelona e Chelsea, Emmanuel Petit, campeão da Copa do Mundo, disse ao Hochgepokert : “Cristiano Ronaldo poderia se tornar uma grande estrela de cinema? Definitivamente. A surpresa é por que não vemos muitos outros atletas em filmes. Vemos rappers, influenciadores, tantas pessoas famosas entrando para o cinema, mas não atletas. Por quê?”

“Também estamos entretendo as pessoas. No esporte, temos o perfil para isso. Sei que Eric Cantona tem feito isso, Vinnie Jones, David Ginola, assim como Frank Leboeuf. Por que mais pessoas não podem fazer o mesmo?”

“Estou feliz pelo Ronaldo. Acho que ele tem carisma e aura. O Ronaldo é a pessoa mais famosa nas redes sociais. Consegue imaginar se ele estivesse no meio de grandes estrelas de Hollywood?”

“Ele não teria nada a provar para esses caras. Ele poderia dizer: 'Eu sei que vocês são grandes estrelas, mas eu sou Cristiano Ronaldo. Provavelmente sou um dos melhores jogadores da história do futebol. Sou bilionário. Ganhei tudo o que podia ganhar no futebol. Então, quem são vocês?'”

"O Oscar? Um dia. Sinceramente, dá para fazer um filme sobre a vida dele. Nunca vi ninguém mais forte mentalmente do que ele. Esse cara é o ser humano mais poderoso que já vi em termos mentais."

Procurando por apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se agora à nossa crescente comunidade!