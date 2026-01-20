Getty/GOAL
CR7 em Hollywood? Campeão mundial com a França diz que Cristiano Ronaldo pode ganhar um Oscar no futuro
Cristiano Ronaldo vai para Hollywood?
Cristiano Ronaldo conquistou praticamente tudo em sua carreira atual, incluindo títulos da Premier League, La Liga, Serie A, Champions League e Eurocopa, além de cinco Bolas de Ouro.
Ele agora tem 40 anos e se aproxima do fim de uma carreira espetacular. Nenhuma data de aposentadoria foi definida ainda, e o veterano atacante - que continua brilhando pelo Al-Nassr, da Liga Profissional Saudita - deve jogar até completar 50 anos.
Chegará o dia do fim, e um antigo rival da Premier League do ex-astro do Manchester United, Cristiano Ronaldo, poderá ver uma das figuras mais reconhecidas do planeta a caminho de Hollywood.
Candidato ao Oscar: CR7 é cotado para estrelar na indústria cinematográfica
O ex-meio-campista do Arsenal, Barcelona e Chelsea, Emmanuel Petit, campeão da Copa do Mundo, disse ao Hochgepokert : “Cristiano Ronaldo poderia se tornar uma grande estrela de cinema? Definitivamente. A surpresa é por que não vemos muitos outros atletas em filmes. Vemos rappers, influenciadores, tantas pessoas famosas entrando para o cinema, mas não atletas. Por quê?”
“Também estamos entretendo as pessoas. No esporte, temos o perfil para isso. Sei que Eric Cantona tem feito isso, Vinnie Jones, David Ginola, assim como Frank Leboeuf. Por que mais pessoas não podem fazer o mesmo?”
“Estou feliz pelo Ronaldo. Acho que ele tem carisma e aura. O Ronaldo é a pessoa mais famosa nas redes sociais. Consegue imaginar se ele estivesse no meio de grandes estrelas de Hollywood?”
“Ele não teria nada a provar para esses caras. Ele poderia dizer: 'Eu sei que vocês são grandes estrelas, mas eu sou Cristiano Ronaldo. Provavelmente sou um dos melhores jogadores da história do futebol. Sou bilionário. Ganhei tudo o que podia ganhar no futebol. Então, quem são vocês?'”
"O Oscar? Um dia. Sinceramente, dá para fazer um filme sobre a vida dele. Nunca vi ninguém mais forte mentalmente do que ele. Esse cara é o ser humano mais poderoso que já vi em termos mentais."
Cristiano tem um grande apelo para indústria cinematográfica
Outra lenda do United, Dwight Yorke, vencedor da Tríplice Coroa em 1999, também sugeriu que Ronaldo trocaria os campos de futebol pelas telonas. Ele disse ao PokerScout : "Acho que, dado o que Cristiano Ronaldo fez no futebol e o que ele conquistou, de forma um pouco semelhante a Lionel Messi, por que os cineastas não iriam querer trabalhar com alguém com o perfil dele e tão bonito quanto ele é? Ele tem tudo a seu favor."
“Por que não o atrair? Já vimos tantos cantores e rappers entrando para o mundo da atuação. Então, por que nós, do esporte, não podemos ter pessoas como o Ronaldo nesse mesmo círculo? Vemos isso o tempo todo, e não há problema nenhum para esses rappers e músicos darem esse passo rumo ao cinema.”
"Seria ótimo ver Cristiano Ronaldo em um grande filme como Velozes e Furiosos, se isso for verdade. Isso gera muita empolgação. Você sabe o que ele representa, ele é a pessoa mais seguida nas redes sociais. Tudo isso. Como produtor, por que você não se envolveria em algo assim? Para mim, é óbvio."
"Seria ótimo ver atletas de todos os esportes finalmente nas telonas. Pelé fez 'Fuga para a Vitória' há alguns anos, e é incrível como as coisas dão voltas. Embora eu não o considere o melhor jogador do mundo, certamente vê-lo no cinema seria emocionante, e com certeza assistirei."
Busca pela Copa do Mundo: CR7 focado no futebol por enquanto
Por enquanto, Cristiano tem outras prioridades, já que seu contrato com o Al-Nassr vai até 2027. Ele deve brilhar na Copa do Mundo deste ano como capitão de Portugal, buscando igualar seu eterno rival Messi e conquistar um título mundial. Além disso, ainda tem vários objetivos a alcançar antes de pensar em sua carreira pós-futebol.
