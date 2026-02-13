Goal.com
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

CR7 está de volta! Cristiano Ronaldo retorna ao elenco do Al-Nassr após protesto na Liga Profissional Saudita

Cristiano Ronaldo está de volta ao elenco do Al-Nassr e poderá participar do confronto de sábado contra o Al-Fateh. O lendário jogador português perdeu os últimos três jogos do seu clube, frustrado com o Fundo de Investimento Público durante a janela de transferências de janeiro, mas agora parece disposto a encerrar seu protesto e voltar aos gramados.

  • Ronaldo ausente após protesto contra o PIF

    A última partida de Ronaldo foi em 30 de janeiro, quando ele marcou ao lado de Mohamed Simakan e Kingsley Coman na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Kholood. Ele perdeu os últimos três jogos desde então, mas a equipe de Jorge Jesus tem se saído bem sem o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, conquistando três vitórias sem sofrer gols.

    Acredita-se que o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United tenha ficado frustrado com a aparente falta de apoio do PIF na Arábia Saudita, com sua equipe apenas assistindo enquanto Karim Benzema era liberado para deixar o Al-Ittihad e se juntar ao Al-Hilal, que atualmente ocupa a liderança da Saudi Pro League.

    Ele voltou aos treinos relativamente rápido e logo surgiram relatos de que seu retorno à seleção para os jogos estaria próximo. Esse parece ser o caso, com Fabrizio Romano informando que Ronaldo estará disponível quando o Al-Nassr enfrentar o Al-Fateh no sábado.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    CR7 volta ao time para o jogo de sábado

    O internacional português parece agora prestes a juntar-se a jogadores como Coman, João Félix e Sadio Mané no plantel do Al-Nassr, com o seu protesto aparentemente chegando ao fim.

    Ronaldo recebeu recentemente o apoio do seu ex-companheiro de equipa no Real Madrid, Toni Kroos, que afirmou: “A liga saudita é um fenómeno estranho. Ninguém tinha ouvido falar dela antes da chegada de Cristiano Ronaldo e agora desrespeitam o homem que os colocou no mapa mundial. Se Cristiano sair amanhã, esta liga perderá todo o seu encanto. Sem Ronaldo, ninguém veria a liga saudita.”

    A Liga Profissional Saudita não foi tão compreensiva, com sua declaração dizendo: “A Liga Profissional Saudita é estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras.

    Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.

    Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.”

  • Al-Nassr desesperado por vitória na difícil disputa pelo título

    O retorno do jogador de 41 anos é um impulso inegável para o Al-Nassr, mesmo que o time esteja em uma sequência de sete vitórias consecutivas. Ronaldo marcou 17 gols na Saudi Pro League nesta temporada, com apenas Ivan Toney e Julian Quinones marcando mais, com 20 e 18, respectivamente.

    Uma vitória no fim de semana é imperativa para Ronaldo e companhia. Atualmente, eles ocupam a terceira posição na tabela do campeonato, mas podem subir para o segundo lugar, ficando a apenas um ponto do Al-Hilal, caso conquistem a vitória no Maydan Tamweel Al-Oula.

    O Al-Hilal entrou em campo na sexta-feira e venceu o Al-Ettifaq por 2 a 0, graças aos gols de Mohamed Kanno e Salem Al-Dawsari.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo retoma a busca pelos 1.000 gols na carreira

    Os pensamentos de Ronaldo agora voltarão para seu objetivo de marcar 1.000 gols na carreira profissional antes de se aposentar. Seu gol mais recente o levou a 961 gols, faltando apenas 39 para ele atingir os quatro dígitos. Ele vai querer marcar boa parte desse total durante o restante da campanha com o Al-Nassr, mas ainda não se sabe se Ronaldo permanecerá no clube saudita ou se buscará um último desafio em outro lugar após todo esse drama fora de campo.

