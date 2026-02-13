CR7 está de volta! Cristiano Ronaldo retorna ao elenco do Al-Nassr após protesto na Liga Profissional Saudita

A última partida de Ronaldo foi em 30 de janeiro, quando ele marcou ao lado de Mohamed Simakan e Kingsley Coman na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Kholood. Ele perdeu os últimos três jogos desde então, mas a equipe de Jorge Jesus tem se saído bem sem o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, conquistando três vitórias sem sofrer gols.

Acredita-se que o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United tenha ficado frustrado com a aparente falta de apoio do PIF na Arábia Saudita, com sua equipe apenas assistindo enquanto Karim Benzema era liberado para deixar o Al-Ittihad e se juntar ao Al-Hilal, que atualmente ocupa a liderança da Saudi Pro League.

Ele voltou aos treinos relativamente rápido e logo surgiram relatos de que seu retorno à seleção para os jogos estaria próximo. Esse parece ser o caso, com Fabrizio Romano informando que Ronaldo estará disponível quando o Al-Nassr enfrentar o Al-Fateh no sábado.