Alessandro Costacurta, ex ídolo do Milan e atual comentarista da Sky, presente na noite de sábado no jogo da Operazione Nostalgia, que contou com diversos ex-craques do nosso futebol em campo, foi entrevistado pela SportItalia sobre a possibilidade de ser chamado pela Casa Milan para algum cargo dentro do clube.
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Costacurta: "Volta ao Milan? Não há mais espaço para alguns de nós"
A seguir, as palavras do ex-zagueiro, nascido em 1966, conforme reproduzidas pelo MilanNews.it: "São necessárias ideias claras, não acredito que haja mais espaço para alguns de nós. É claro que eu nunca fechei a porta, porque, se penso que aos 55 anos fui trabalhar como comissário da federação, é a demonstração de que me mantenho aberto a qualquer coisa, mas não acredito que vá acontecer. Sinceramente, eu não os procuro e não acredito que eles vão me procurar, enfim".
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