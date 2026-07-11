A questão central passa, portanto, a ser determinar o valor do Inter líquido de dívidas, não na data de hoje, quando seria bem superior ao valor devido por Zhang à Oaktree. Embora o patrimônio líquido consolidado continue negativo, o valor de uma empresa não coincide com os resultados contábeis: depende, antes, de sua capacidade de gerar lucros e fluxos de caixa. Para os clubes de futebol, o método mais comum consiste em aplicar um múltiplo às receitas operacionais, um esquema simples e aproximado, mas comumente aceito pelo mercado. Provavelmente, um conselho de peritos tomará a decisão, com uma média entre os diferentes métodos: se surgir um valor superior aos quase 400 milhões de dívida, a diferença deveria ser paga a Zhang. Os fundos buscam retornos anuais de 14% a 15%: valorizar os ativos adquiridos é, portanto, uma corrida contra o tempo que tem um custo muito elevado, e um litígio que eleve o custo da aquisição reduz sensivelmente as margens de lucro.



