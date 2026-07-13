Dia importante para o mercado de transferências do Inter. Após não ter sido considerado apto para a prática esportiva pelo CONI, o lateral-direito israelense Anan Khalaili terá que se submeter a novos exames delicados para determinar se pode ser contratado pelos nerazzurri. Caso não receba o aval médico, ele retornará ao Union Saint-Gilloise, e os nerazzurri terão que se voltar para outros alvos. A hipótese de que a negociação de 25 milhões de euros mais bônus não seja concretizada é plausível; Marotta e Ausilio estão avaliando as possíveis alternativas. Encontrar o sucessor de Dumfries, que partiu para Madri para vestir a camisa do Real, é a prioridade.
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CorSera - Inter, operação de baixo custo para a lateral: surge o nome de Rafik Belghali
IDEA BELGHALI, QUANTO CUSTA
Entre os nomes avaliados pela equipe nerazzurra está também o de Rafik Belghali, lateral argelino nascido na Bélgica, da geração de 2002, vinculado ao Verona por um contrato com vencimento em 2029. Segundo o Corriere della Sera, ele é uma opção mais econômica em comparação com Khalaili, mas, para o ex-jogador do Mechelen, o Hellas ainda assim parte de uma exigência de 15 milhões de euros. Autor de um gol com os Le Fennecs na Copa do Mundo, no jogo que terminou empatado em 3 a 3 contra a Áustria, Belghali também chama a atenção da Juventus e do Napoli.
GUELA DOUE' É A PRIMEIRA ESCOLHA
Obviamente, Belghali não é a única opção: a hipótese que mais desperta interesse e que conta com maior apoio é a que aponta para Guela Doué. O lateral nascido em 2002 do Strasbourg, recém-saído da experiência na Copa do Mundo com a Costa do Marfim, é considerado adequado ao projeto tático dos campeões da Itália por sua capacidade de cobrir a lateral com grande dinamismo e garantir, embora com características diferentes, a mesma confiabilidade que um jogador do perfil de Khalaili proporcionaria. Talvez com menos qualidade técnica e na fase ofensiva, mas com maior propensão para a fase de não posse de bola. O problema é o preço: o Strasbourg o avalia em 40 milhões de euros.
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