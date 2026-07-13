CorSera - Inter, operação de baixo custo para a lateral: surge o nome de Rafik Belghali

Obviamente, Belghali não é a única opção: a hipótese que mais desperta interesse e que conta com maior apoio é a que aponta para Guela Doué. O lateral nascido em 2002 do Strasbourg, recém-saído da experiência na Copa do Mundo com a Costa do Marfim, é considerado adequado ao projeto tático dos campeões da Itália por sua capacidade de cobrir a lateral com grande dinamismo e garantir, embora com características diferentes, a mesma confiabilidade que um jogador do perfil de Khalaili proporcionaria. Talvez com menos qualidade técnica e na fase ofensiva, mas com maior propensão para a fase de não posse de bola. O problema é o preço: o Strasbourg o avalia em 40 milhões de euros.