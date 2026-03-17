Corriere dello Sport – Massa recebe nota máxima no jogo Como x Roma: premiado apesar da expulsão questionável de Wesley

Apesar das polêmicas e das reclamações de Gasperini, o Observatório Arbitral teria atribuído a Massa, o árbitro da partida entre Como e Roma, uma nota de 8,70 — a máxima possível de acordo com as tabelas utilizadas por quem avalia um árbitro. Uma nota, divulgada pelo Corsport, que deixa muitos insatisfeitos e que vem depois da nota 8,50 atribuída a Manganiello por um dos assistentes de Rocchi e responsável pelo VAR, Gervasoni. Se o árbitro de Pinerolo, em suma, se saiu com o que seria um 7 na escola, o de Imperia chegou a levar para casa um 8, que deve se tornar 8,60 após a intervenção da Comissão, que o punirá com um -0,10 pelo episódio da expulsão de Wesley.

O Corriere dello Sport também traz algumas citações do julgamento sobre o desempenho do árbitro, que “apitou de maneira excelente”, oferecendo uma “atuação de alto nível”. Segundo os especialistas, portanto, “Massa conduziu bem uma partida difícil pelo contexto e/ou episódios avaliados da maneira correta e resolvidos com brilhantismo. Mostrou grande personalidade — Condução técnica e disciplinar EXCELENTE... erros insignificantes em uma arbitragem de qualidade. Ele demonstrou talento arbitral, foi credível, dono dos acontecimentos. Resolveu positivamente a maioria das situações complicadas, preveniu tais situações ou conduziu em um contexto difícil”.

Uma avaliação tão positiva quanto a de Guida na partida entre Lazio e Milan. O árbitro da Campânia também recebeu nota 8,70, mas, ao contrário de seu colega, seu desempenho não foi manchado por nenhum caso de revisão de vídeo.