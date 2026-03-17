Corriere dello Sport – Massa recebe nota máxima no jogo Como x Roma: premiado apesar da expulsão questionável de Wesley

As polêmicas sobre a atuação dos árbitros não dão sinais de abrandar nesta rodada – a 29ª da Série A –, que contou com várias partidas contestadas e diversos erros por parte dos nossos árbitros. Após os acontecimentos de Inter x Atalanta, também a partida decisiva pela Champions entre Como e Roma foi marcada por alguns episódios no limite e por alguns erros evidentes. No entanto, assim como aconteceu com o árbitro de San Siro – Manganiello –, também o de Sinigaglia – Massa – foi aprovado com nota máxima por sua atuação.
Quem escreve isso é o Corriere dello Sport, segundo o qual o árbitro de Imperia teria recebido uma nota 8,70, a máxima possível. Criticado pela expulsão precipitada e, para muitos analistas de vídeo, injusta de Wesley, Massa teria, ao contrário, convencido seus superiores, que, pelo contrário, elogiaram sua atuação, comparando-a à de Guida na arbitragem de Lazio x Milan.