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Pisa SC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Corriere dello Sport – Massa recebe nota máxima no jogo Como x Roma: premiado apesar da expulsão questionável de Wesley

Os bastidores da avaliação do desempenho do árbitro.

As polêmicas sobre a atuação dos árbitros não dão sinais de abrandar nesta rodada – a 29ª da Série A –, que contou com várias partidas contestadas e diversos erros por parte dos nossos árbitros. Após os acontecimentos de Inter x Atalanta, também a partida decisiva pela Champions entre Como e Roma foi marcada por alguns episódios no limite e por alguns erros evidentes. No entanto, assim como aconteceu com o árbitro de San Siro – Manganiello –, também o de Sinigaglia – Massa – foi aprovado com nota máxima por sua atuação.

Quem escreve isso é o Corriere dello Sport, segundo o qual o árbitro de Imperia teria recebido uma nota 8,70, a máxima possível. Criticado pela expulsão precipitada e, para muitos analistas de vídeo, injusta de Wesley, Massa teria, ao contrário, convencido seus superiores, que, pelo contrário, elogiaram sua atuação, comparando-a à de Guida na arbitragem de Lazio x Milan.

  • A OPINIÃO SOBRE MASSA

    Apesar das polêmicas e das reclamações de Gasperini, o Observatório Arbitral teria atribuído a Massa, o árbitro da partida entre Como e Roma, uma notade 8,70 — a máxima possível de acordo com as tabelas utilizadas por quem avalia um árbitro. Uma nota, divulgada pelo Corsport, que deixa muitos insatisfeitos e que vem depois da nota 8,50 atribuída a Manganiello por um dos assistentes de Rocchi e responsável pelo VAR, Gervasoni. Se o árbitro de Pinerolo, em suma, se saiu com o que seria um 7 na escola, o de Imperia chegou a levar para casa um 8, que deve se tornar 8,60 após a intervenção da Comissão, que o punirá com um -0,10 pelo episódio da expulsão de Wesley.

    O Corriere dello Sport também traz algumas citações do julgamento sobre o desempenho do árbitro, que “apitou de maneira excelente”, oferecendo uma “atuação de alto nível”. Segundo os especialistas, portanto, “Massa conduziu bem uma partida difícil pelo contexto e/ou episódios avaliados da maneira correta e resolvidos com brilhantismo. Mostrou grande personalidade — Condução técnica e disciplinar EXCELENTE... erros insignificantes em uma arbitragem de qualidade. Ele demonstrou talento arbitral, foi credível, dono dos acontecimentos. Resolveu positivamente a maioria das situações complicadas, preveniu tais situações ou conduziu em um contexto difícil”. 

    Uma avaliação tão positiva quanto a de Guida na partida entre Lazio e Milan. O árbitro da Campânia também recebeu nota 8,70, mas, ao contrário de seu colega, seu desempenho não foi manchado por nenhum caso de revisão de vídeo.

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  • O QUE É QUE SE IMPUTA A MASSA

    O que mais enfureceu a Roma foi, sobretudo, o segundo cartão amarelo mostrado a Wesley no início do segundo tempo. Já advertido, o brasileiro foi expulso por uma falta contra Diao que, na verdade, parece não ter cometido. Quem derrubou o atacante da equipe lariana foi, na verdade, Rensch, cuja entrada, porém, foi ignorada por Massa.

    Também há dúvidas sobre a gestão de outro cartão amarelo, o que não foi dado a Diego Carlos. O ex-jogador do Sevilla recebeu um cartão amarelo no segundo tempo por uma falta em Vaz, mas no primeiro tempo, no início da partida, saiu impune da falta que resultou no pênalti convertido por Malen.

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