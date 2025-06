Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela 15ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Corinthians recebe o Vasco na tarde desta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Corinthians e Vasco chegam à partida em situações diferentes na tabela. O time carioca figura no G8, zona de classificação à próxima fase, enquanto os paulistas ainda tentam se aproximar desse grupo. O Timão ocupa atualmente a 14ª colocação, com 17 pontos, cinco a menos que o adversário, que soma 22 e aparece em oitavo lugar.