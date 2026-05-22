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Trofeu LibertadoresGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians nas oitavas, Fluminense por um fio e mais: o que os times brasileiros precisam para se classificar na Libertadores?

Copa Libertadores
Flamengo
Corinthians
Palmeiras
Fluminense
Cruzeiro
Mirassol

Última rodada da fase de grupos promete tensão para alguns brasileiros, enquanto outros já garantiram vaga antecipada no mata-mata

A fase de grupos da Copa Libertadores chega à última rodada com cenários bem diferentes para os clubes brasileiros. Enquanto alguns já carimbaram vaga nas oitavas de final, outros ainda convivem com contas, combinações de resultados e risco real de eliminação.

A quinta rodada foi positiva para a maioria dos representantes do Brasil. O Flamengo venceu o Estudiantes no Maracanã e confirmou classificação antecipada. O Mirassol bateu o Always Ready fora de casa e também garantiu vaga histórica no mata-mata. Já o Corinthians segue tranquilo após confirmar a liderança de seu grupo.

O Cruzeiro empatou na Bombonera, mas continua dependendo apenas de si para avançar. O único brasileiro derrotado na rodada foi o Palmeiras, que perdeu para o Cerro Porteño no Allianz Parque e adiou a confirmação da vaga.

Já o Fluminense segue vivo, mas chega à rodada final pressionado e dependendo também de outros resultados.

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  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brasileiros já classificados

    Três clubes brasileiros já estão garantidos nas oitavas de final da Libertadores: Flamengo, Corinthians e Mirassol.

    O Flamengo chegou aos 13 pontos no Grupo A após vencer o Estudiantes por 1 a 0 no Maracanã. O Rubro-Negro ainda foi beneficiado pela decisão da Conmebol de validar a vitória por W.O. sobre o Independiente Medellín no duelo interrompido na Colômbia.

    O Corinthians também chega sem pressão à última rodada. O empate diante do Peñarol confirmou matematicamente a liderança do Grupo E para a equipe de Fernando Diniz. O Timão soma 11 pontos e já não pode mais ser alcançado pelos adversários da chave.

    Quem vive o momento mais histórico é o Mirassol. Em sua primeira participação internacional, o clube do interior paulista garantiu vaga antecipada ao vencer o Always Ready por 2 a 1 no Paraguai. O time de Rafael Guanaes lidera o Grupo G com 12 pontos e já está assegurado no mata-mata.

    Além dos brasileiros, também já avançaram equipes como Independiente Rivadavia, Rosario Central, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Cerro Porteño e LDU.

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    • Publicidade
  • Palmeiras v Cerro Porteño - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Palmeiras depende só de si

    Apesar da derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño no Allianz Parque, o Palmeiras ainda depende apenas de suas próprias forças para avançar às oitavas.

    O time de Abel Ferreira soma oito pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo F, atrás justamente do Cerro, que chegou aos dez.

    Na última rodada, o Verdão recebe o Junior Barranquilla no Allianz Parque e garante classificação com um simples empate.

    Para terminar na liderança da chave, porém, o cenário é mais complicado. O Palmeiras precisará vencer o Junior e torcer por derrota do Cerro Porteño para o Sporting Cristal, em Assunção.

    Mesmo pressionado, o clube paulista segue próximo de alcançar sua décima classificação consecutiva para as oitavas da Libertadores.

  • Boca Juniors v Cruzeiro - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Cruzeiro faz contas por vaga e liderança

    O empate diante do Boca Juniors na Bombonera deixou o Cruzeiro em situação confortável, mas ainda sem vaga garantida.

    A equipe mineira soma oito pontos e aparece na segunda colocação do Grupo D. A líder é a Universidad Católica, com dez.

    Na rodada final, o Cruzeiro recebe o Barcelona-EQU no Mineirão e avança às oitavas em caso de vitória.

    O time celeste também pode se classificar com empate, desde que o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.

    Para terminar na liderança da chave, o Cruzeiro precisará vencer seu jogo e torcer por derrota da equipe chilena para o Boca. Isso porque a Católica leva vantagem no confronto direto.


  • Fluminense v Bolivar - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Fluminense joga “final” no Maracanã

    O cenário mais dramático entre os brasileiros é o do Fluminense. A equipe carioca teve início muito ruim na fase de grupos, com tropeços contra La Guaira, Bolívar e Independiente Rivadavia. A reação veio apenas na segunda metade da competição.

    Depois de arrancar empate importante na Argentina diante do Rivadavia, o time venceu o Bolívar no Maracanã e manteve viva a esperança de classificação.

    Mesmo assim, o Fluminense chega à última rodada sem depender apenas de si. O time de Luis Zubeldía precisa obrigatoriamente vencer o La Guaira no Maracanã e torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.

    Caso haja empate ou vitória dos argentinos, o Flu avança com triunfo simples no Rio de Janeiro.

    Por outro lado, se o Bolívar vencer seu jogo, o Fluminense estará eliminado mesmo vencendo o La Guaira. Isso porque os bolivianos levam vantagem no confronto direto, principal critério de desempate da competição.