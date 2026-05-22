Corinthians nas oitavas, Fluminense por um fio e mais: o que os times brasileiros precisam para se classificar na Libertadores?

A fase de grupos da Copa Libertadores chega à última rodada com cenários bem diferentes para os clubes brasileiros. Enquanto alguns já carimbaram vaga nas oitavas de final, outros ainda convivem com contas, combinações de resultados e risco real de eliminação.

A quinta rodada foi positiva para a maioria dos representantes do Brasil. O Flamengo venceu o Estudiantes no Maracanã e confirmou classificação antecipada. O Mirassol bateu o Always Ready fora de casa e também garantiu vaga histórica no mata-mata. Já o Corinthians segue tranquilo após confirmar a liderança de seu grupo.

O Cruzeiro empatou na Bombonera, mas continua dependendo apenas de si para avançar. O único brasileiro derrotado na rodada foi o Palmeiras, que perdeu para o Cerro Porteño no Allianz Parque e adiou a confirmação da vaga.

Já o Fluminense segue vivo, mas chega à rodada final pressionado e dependendo também de outros resultados.