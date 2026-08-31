Corinthians se manifesta após criança ser hostilizada por camisa de Neymar na Arena

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (31), o Corinthians afirmou que paixão pelo clube e rivalidade não podem se sobrepor ao respeito e à segurança. A equipe também ressaltou a importância de preservar as crianças e de proporcionar um ambiente adequado para que as novas gerações possam acompanhar o futebol.

Veja nota completa do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista é um clube construído e movido pela sua torcida. A Fiel é, sem dúvida, o maior patrimônio do clube. É uma torcida inigualável e incomparável com qualquer outra do planeta; e é reconhecida mundialmente por sua paixão, sua força e pela forma única e incondicional com que apoia o clube.

É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança.

O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação.

A Fiel tem uma história espetacular, com inúmeros capítulos inesquecivelmente maravilhosos. E essa história também é construída quando acolhe, protege e ensina as novas gerações a viver o futebol com paixão, mas sempre com respeito.

Dentro e fora de campo, há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra uma criança é um deles.

O Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corinthianos."