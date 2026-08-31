O Corinthians se pronunciou nesta segunda-feira (31) sobre o episódio envolvendo um torcedor mirim que foi alvo de hostilização após receber uma camisa de Neymar, no clássico contra o Santos, realizado no domingo (30), na Neo Química Arena. O clube condenou as manifestações direcionadas à criança e destacou que a rivalidade esportiva não pode justificar comportamentos desse tipo.
Corinthians se manifesta após criança ser hostilizada por camisa de Neymar na Arena
A situação
O garoto, que é corintiano, ganhou a camisa do atacante santista depois da partida, vencida pelo Santos por 1 a 0. O momento chamou atenção pela reação emocionada do torcedor, que chorou ao receber o presente. Neymar explicou posteriormente que decidiu entregar a peça justamente por se tratar de uma criança que demonstrava admiração pelo jogador.
O craque disse: “Eu fico triste, né, óbvio. Não tem nada a ver, um garoto gostar de um jogador que é de um time diferente, de um rival. No cartaz mesmo ele diz que é muito corinthiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa para ele. Quem fez isso, está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada.”.
A situação, porém, mudou após o fim do confronto. Enquanto deixava o estádio acompanhado dos familiares, o menino foi abordado por torcedores que protestavam contra o fato de ele ter recebido a camisa de um dos principais jogadores do rival. Diante das agressões verbais, a família precisou ser acompanhada por policiais para deixar o local com segurança.
O que o Corinthians disse?
Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (31), o Corinthians afirmou que paixão pelo clube e rivalidade não podem se sobrepor ao respeito e à segurança. A equipe também ressaltou a importância de preservar as crianças e de proporcionar um ambiente adequado para que as novas gerações possam acompanhar o futebol.
Veja nota completa do Corinthians
"O Sport Club Corinthians Paulista é um clube construído e movido pela sua torcida. A Fiel é, sem dúvida, o maior patrimônio do clube. É uma torcida inigualável e incomparável com qualquer outra do planeta; e é reconhecida mundialmente por sua paixão, sua força e pela forma única e incondicional com que apoia o clube.
É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança.
O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação.
A Fiel tem uma história espetacular, com inúmeros capítulos inesquecivelmente maravilhosos. E essa história também é construída quando acolhe, protege e ensina as novas gerações a viver o futebol com paixão, mas sempre com respeito.
Dentro e fora de campo, há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra uma criança é um deles.
O Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corinthianos."
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