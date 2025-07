Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pela 19ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Corinthians recebe o Juventude na tarde desta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela 19ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Corinthians e Juventude vivem realidades opostas na última rodada do Brasileiro Sub-20. Sem chances de classificação e longe da zona de rebaixamento, o Timão apenas cumpre tabela após uma campanha marcada pela irregularidade. Já o Juventude entra em campo com a vaga nas quartas de final em jogo: na sétima colocação com 29 pontos, os gaúchos precisam de um empate para garantir a classificação, mas uma derrota combinada com vitória do Fluminense pode colocar em risco sua permanência no G8, levando a definição aos critérios de desempate.