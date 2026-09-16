Corinthians empresta joia de 50 milhões de euros ao Avaí

O Avaí acertou a chegada de Lucas Molina, meia de 19 anos formado nas categorias de base do Corinthians. O jogador será cedido por empréstimo até o fim da temporada e terá a oportunidade de ganhar mais minutos no futebol profissional durante a passagem pelo clube catarinense.

Molina chega ao Avaí com uma valorização contratual expressiva. O vínculo mantido com o Corinthians estabelece multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior, valor que corresponde a aproximadamente R$ 296,5 milhões na cotação atual. Para o mercado nacional, a cláusula é de R$ 30 milhões.