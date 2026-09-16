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Lucas Molina, pelo sub-20 do Corinthians, em 2026Reprodução/Instagram
Pedro Augusto Dias

Corinthians empresta joia de 50 milhões de euros ao Avaí

Corinthians
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Meia de 19 anos chega por uma temporada ao clube catarinense e possui cláusula de saída para o exterior avaliada em cerca de R$ 296,5 milhões

O Avaí acertou a chegada de Lucas Molina, meia de 19 anos formado nas categorias de base do Corinthians. O jogador será cedido por empréstimo até o fim da temporada e terá a oportunidade de ganhar mais minutos no futebol profissional durante a passagem pelo clube catarinense.

Molina chega ao Avaí com uma valorização contratual expressiva. O vínculo mantido com o Corinthians estabelece multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior, valor que corresponde a aproximadamente R$ 296,5 milhões na cotação atual. Para o mercado nacional, a cláusula é de R$ 30 milhões.

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  • Avaí poderá adquirir parte dos direitos do meia

    O acordo entre os clubes prevê a possibilidade de o Avaí permanecer com Lucas Molina em definitivo após o encerramento do empréstimo. Para isso, o clube catarinense terá a alternativa de adquirir 30% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Corinthians continuará com os outros 70%.

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    O meia renovou seu contrato com o clube paulista em 2025, estendendo o vínculo até dezembro de 2028. A extensão ocorreu depois de sua passagem pelo sub-20, quando já havia chamado atenção dentro da estrutura de formação corintiana.

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  • Molina perdeu espaço no sub-20 do Corinthians

    Lucas Molina está ligado ao Corinthians desde os cinco anos de idade e teve destaque nas categorias inferiores. Entre 2023 e 2024, pelo sub-17, disputou 60 partidas e marcou dez gols.

    A sequência, porém, não teve o mesmo volume de oportunidades. Em 2025, o meia entrou em campo três vezes pelo sub-20. Na atual temporada, também participou de apenas três partidas, somando 21 minutos em campo. No Avaí, a expectativa é que a mudança de ambiente proporcione uma sequência maior ao jovem.

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