Corinthians x Campo Mourão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga Nacional de Futsal 2025

Estreia das equipes na principal competição de futsal do Brasil será transmitida gratuitamente; confira tudo sobre o jogo

Corinthians e Campo Mourão estreiam nesta terça-feira (22) na Liga Nacional de Futsal de 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, com transmissão ao vivo e com imagens do Canal GOAT e da LNF TV, ambos pelo YouTube (clique aqui e confira a programação do dia).

O Timão entra em campo para dar início à busca pelo seu terceiro troféu da LNF. Embora esteja estreando na liga em 2025, a equipe já disputou duas competições em este ano: a Super Copa Gramado, na qual foi vice-campeão ao perder a final para o Atlântico; e a Taça SP, em que venceu o Taubaté por 6 a 2 na última quarta-feira (16), garantindo vaga na grande decisão com cinco vitórias consecutivas.

O Campo Mourão perdeu seu último jogo por 2 a 0 para a AFI Itaipulândia, em partida válida pela Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. No entanto, a equipe sofreu apenas duas derrotas na competição neste ano e chega bem preparada para o campeonato nacional. Ao contrário do rival paulista desta terça-feira, o Carneirão busca conquistar seu primeiro troféu da LNF.

As equipes também se enfrentaram na estreia da Liga Nacional de 2024. Na ocasião, o Campo Mourão venceu por 5 a 4, em um duelo eletrizante disputado no Paraná.