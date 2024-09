Os maiores campeões da Copa do Mundo de Futsal

O "rumo ao hexa" do Brasil não é uma ambição apenas nos gramados, mas também no futsal

Que o Brasil é considerado o país do futebol, todo mundo sabe, com cinco títulos mundiais e nomes gigantes marcados na história. No entanto, a tradição da amarelinha não se limita apenas aos campos, sendo também sempre colocada dentro de quadra.

A seleção brasileira é a maior vencedora da Copa do Mundo de Futsal, e nomes lendários do esporte como Falcão e Manoel Tobias nos trouxeram glórias e colocaram a camisa amarela no topo do planeta da mesma forma que outros ídolos nacionais fizeram nos gramados.

Porém, não é só o Brasil que levou o troféu mais importante do mundo do futsal para casa. Outras fortes seleções também conquistaram a honra, e seguem evoluindo junto do esporte e rivalizando cada vez mais com nossos esquadrões. Inclusive, embora seja a maior campeã, a canarinho não conquista o título desde 2012, e a edição de 2024 traz as melhores expectativas na busca pelo hexa.

A final deste ano está marcada para o dia 6 de outubro, no Uzbequistão. Quem será que entrará para a lista dos campeões ou aumentará um número no ranking? Abaixo, a GOAL mostra todos os títulos e vices que cada país levou para casa na Copa do Mundo de Futsal da Fifa.