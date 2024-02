Corinthians bate Cruzeiro em disputa por Pedro Henrique; Wesley vai para o Inter

Paulistas vão desembolsar R$ 6 milhões por Pedro Henrique, e gaúchos ainda vão contratar atacante Wesley, do Cruzeiro, por R$ 10 milhões

O Corinthians venceu uma disputa com o Cruzeiro pela contratação de Pedro Henrique, atacante do Internacional, no mercado da bola. Os paulistas vão desembolsar R$ 6 milhões pelo jogador, como soube a GOAL. O valor será parcelado em dois anos.

Há um acordo verbal do Timão com o Colorado — o atleta deve chegar ao Parque São Jorge nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o novo vínculo, que deve ter duração de duas temporadas, até dezembro de 2025. Os paulistas aguardam a assinatura do contrato para se manifestarem sobre o negócio.

Nos bastidores do Beira-Rio, há receio de que os problemas recentes da diretoria corintiana voltem à tona nestas tratativas. Por isso, as partes são cautelosas e ainda não confirmam o acordo publicamente.

