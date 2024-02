Vasco recua, e Corinthians e Cruzeiro entram em briga por atacante do Inter

Pedro Henrique, de 33 anos, está na mira de paulistas e mineiros no mercado da bola; 777 Partners vetou ida a São Januário

O Vasco foi obrigado a recuar nas tratativas pela contratação de Pedro Henrique, atacante do Internacional, e viu Corinthians e Cruzeiro entrarem na briga pelo jogador, como soube a GOAL. A 777 Partners vetou a chegada do atleta a São Januário, e paulistas e mineiros demonstraram interesse na aquisição do jogador.

O Colorado aceita abrir conversas pela saída do atleta do Beira-Rio nesta janela de transferências — em definitivo ou por empréstimo. No entanto, ainda não recebeu a proposta considerada ideal para uma negociação.

As tratativas devem avançar após as festividades de carnaval. As diretorias de Corinthians e Cruzeiro desejam formalizar ofertas nos próximos dias com o intuito de tirar o atleta do futebol gaúcho.

