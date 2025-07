Corinthians x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (09), pela 17ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Corinthians recebe o América-MG na tarde desta quarta-feira (09), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, na Fazendinha, em São Paulo, pela 17ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Com o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro se aproximando, Corinthians e América-MG se enfrentam em duelo decisivo na luta por objetivos distintos. Restando apenas três rodadas, o Timão ocupa a 14ª colocação com 18 pontos em 16 partidas — são quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, com 22 gols marcados e 30 sofridos — e ainda corre risco de rebaixamento. Já o América vive situação mais confortável: está em oitavo lugar com 24 pontos, somando seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 17 gols feitos e apenas 12 sofridos até o momento, dentro da zona de classificação ao mata-mata.