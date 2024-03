Corinthians aguarda Shakhtar e deseja cobrir oferta do Flamengo por Maycon

Clube paulista avalia fazer um esforço para não perder um jogador titular para o rival

O Corinthians aguarda o Shakhtar Donetsk comunicar oficialmente que recebeu a proposta do Flamengo por Maycon para avaliar se vai cobrir os valores oferecidos pelo time carioca ao jogador de 26 anos. O clube paulista está disposto a fazer um esforço para manter o atleta.

Conforme trouxe a GOAL, o rubro-negro deseja a contratação de Maycon e já fez contato com o clube ucraniano. Há expectativa para que nesta terça-feira (5), a diretoria do Shakhtar apresente os valores ao Corinthians, que tem prioridade na compra e ficará com o atleta se igualar a proposta financeira.