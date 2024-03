Flamengo estuda proposta por meio-campista que defende o Corinthians

Cariocas fizeram consulta sobre a situação do jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Corinthians até dezembro de 2024

O Flamengo fez uma consulta sobre a situação de Maycon, meio-campista que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Corinthians, como soube a GOAL. O contato foi com o intuito de entender a situação do volante no Parque São Jorge.

Os cariocas são cautelosos em relação a uma possível proposta, porque o Timão tem prioridade pela compra do jogador no mercado da bola. Os paulistas têm a opção de cobrir uma eventual oferta de aquisição do atleta.

O Flamengo nem sequer fala sobre valores, mas monitora a situação e pode fazer um movimento nos dias finais de janela de transferências — o período se encerra na próxima quinta-feira, dia 7 de março.

