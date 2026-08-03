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Coproprietário do LAFC, Larry Berg é supostamente eleito próximo comissário da MLS e deve suceder Don Garber após 27 anos no cargo
- AFP
Reuniões de alto nível
A decisão foi tomada na segunda-feira, após uma série de reuniões de alto nível em Nova York. Proprietários que representam todos os 30 clubes da MLS participaram da votação, com uma supermaioria de dois terços, ou 20 votos, sendo necessária para que Berg fosse eleito. Ele se tornará o terceiro comissário na história da liga, embora o momento da transição de Garber ainda não tenha sido anunciado. Segundo relatos, Berg será obrigado a vender sua participação no LAFC, mas não há um cronograma para esse processo.
GOAL entrou em contato com a MLS para comentar.
- ZUMA Press Wire
Uma forte bagagem no futebol
Berg parecia ser o candidato ideal para suceder Garber, graças a um currículo sólido na MLS. Atualmente, ele é copresidente do comitê esportivo e de competições e, segundo relatos, teve apoio significativo do conselho nas últimas semanas, graças às suas sólidas relações na liga. Ele também teria desempenhado um papel importante na implementação da chamada MLS 3.0, uma ampla série de mudanças que buscou catapultar a liga para a era moderna. Sua proximidade com essas mudanças o tornou um favorito para o cargo.
- MLS Soccer
O legado de Garber
Garber será lembrado como um comissário que conduziu a MLS à sua era moderna. Antes um executivo de destaque da NFL, Garber assumiu o cargo em 1999. Naquela época, havia apenas 12 franquias na MLS. Agora são 30, com a maioria atuando em estádios específicos para o futebol.
Garber obteve vitórias significativas ao garantir a chegada da lenda inglesa David Beckham e as mudanças subsequentes nas regras de elenco. Mais recentemente, sob sua gestão, a MLS anunciou a mudança para um calendário de outono a primavera, que será implementado na temporada 2027-28. O contrato do atual comissário expira em 2027, e ele disse à SBJ que pretende permanecer no cargo "em alguma capacidade" até o fim do seu vínculo, embora não tenha especificado como será o futuro.
Desafios enfrentados por Berg
O novo comissário não terá falta de tarefas pela frente ao conduzir a MLS rumo a uma nova era. Embora Garber tenha visto a votação aprovar um calendário de outono a primavera, Berg terá de ser o responsável por garantir que essa mudança ampla seja implementada de forma tranquila. O mesmo vale para as conversas relatadas sobre o afrouxamento das regras de elenco. Os proprietários se reuniram em Charlotte antes do All-Star Game para discutir possíveis ajustes, incluindo a remoção de sistemas de controle de elenco hiperespecíficos que frequentemente obrigam os clubes da MLS a reduzir seus orçamentos.
Há também a questão de um Acordo Coletivo de Trabalho que se aproxima. O CBA atual expira em 31 de janeiro de 2028. Quaisquer mudanças significativas feitas na liga, especialmente em relação ao salário dos jogadores, certamente terão de ser feitas com as negociações do CBA
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