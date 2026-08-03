Coproprietário do LAFC, Larry Berg é supostamente eleito próximo comissário da MLS e deve suceder Don Garber após 27 anos no cargo

A decisão foi tomada na segunda-feira, após uma série de reuniões de alto nível em Nova York. Proprietários que representam todos os 30 clubes da MLS participaram da votação, com uma supermaioria de dois terços, ou 20 votos, sendo necessária para que Berg fosse eleito. Ele se tornará o terceiro comissário na história da liga, embora o momento da transição de Garber ainda não tenha sido anunciado. Segundo relatos, Berg será obrigado a vender sua participação no LAFC, mas não há um cronograma para esse processo.

GOAL entrou em contato com a MLS para comentar.