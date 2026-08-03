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Coproprietário do LAFC, Larry Berg é eleito próximo comissário da MLS e sucederá Don Garber após mandato de 27 anos
- AFP
Reuniões de alto nível
A decisão foi tomada na segunda-feira, após uma série de reuniões de alto nível em Nova York. Proprietários que representam todos os 30 clubes da MLS participaram da votação, com uma maioria qualificada de dois terços, ou 20 votos, necessária para que Berg fosse eleito. Ele se tornará o terceiro comissário na história da liga, embora o momento da transição de Garber ainda não tenha sido anunciado. Berg será obrigado a vender sua participação no LAFC e assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027.
A liga confirmou a nomeação de Berg em um comunicado:
"A Major League Soccer anunciou hoje que Larry Berg foi nomeado o próximo comissário da liga. Berg, coproprietário-gerente do Los Angeles Football Club (LAFC) e copresidente do Comitê Esportivo e de Competição da Major League Soccer, foi selecionado após um abrangente processo de planejamento sucessório conduzido pelo Conselho de Governadores da MLS, com Korn Ferry, CAA e The Miles Group atuando como consultores durante toda a busca. Berg será oficialmente apresentado em 4 de agosto na sede da MLS em Midtown Manhattan e assumirá o cargo de comissário em 1º de janeiro de 2027", disse.
- ZUMA Press Wire
Uma sólida formação no futebol
Berg parecia ser o candidato ideal para suceder Garber, graças a um currículo sólido na MLS. Atualmente, ele é copresidente do comitê esportivo e de competições e, segundo relatos, teve apoio significativo do conselho nas últimas semanas, graças às suas sólidas relações ao redor da liga. Ele também teria tido um papel importante na implementação da chamada MLS 3.0, uma ampla série de mudanças que buscou catapultar a liga para a era moderna. Sua proximidade com essas mudanças o transformou em favorito para o cargo.
"Estou honrado por liderar a Major League Soccer em sua próxima era", disse Berg em comunicado. "Graças à visão e ao comprometimento de tantas pessoas, a Major League Soccer alcançou um sucesso tremendo, mas acredito que nossas maiores oportunidades ainda estão por vir. Temos uma oportunidade extraordinária de fortalecer a qualidade da nossa competição, desenvolver mais jogadores de nível mundial, aprofundar nossa conexão com os torcedores e continuar elevando o lugar da Major League Soccer no cenário global do futebol. Junto com nossos proprietários, clubes, jogadores, parceiros, torcedores e funcionários da liga, eu não poderia estar mais animado com o que vem pela frente."
- MLS Soccer
O legado de Garber
Garber será lembrado como um comissário que levou a MLS à sua era moderna. Antes um executivo de destaque na NFL, Garber assumiu o cargo em 1999. Naquela época, havia apenas 12 franquias da MLS. Agora são 30, com a maioria jogando em estádios específicos para futebol.
Garber obteve vitórias significativas ao garantir a chegada da lenda inglesa David Beckham e mudanças posteriores nas regras de elenco. Mais recentemente, sob sua gestão, a MLS anunciou a mudança para um calendário de outono a primavera, que passará a vigorar na temporada 2027-28. O contrato do atual comissário expira em 2027, e ele disse à SBJ que planeja permanecer no cargo "em alguma função" até o fim de seu vínculo. A liga anunciou que Garber atuará como comissário até o fim da temporada, antes de se tornar presidente da liga pelo restante de seu contrato.
Desafios enfrentados por Berg
O novo comissário não terá falta de tarefas para enfrentar à medida que avança rumo a uma nova era da MLS. Embora Garber tenha visto a votação aprovar um calendário de outono a primavera, Berg terá de ser o responsável por garantir que essa mudança ampla seja feita de forma tranquila. O mesmo vale para as conversas relatadas sobre a flexibilização das regras de elenco. Os proprietários se reuniram em Charlotte antes do Jogo das Estrelas para discutir possíveis ajustes, incluindo a remoção de sistemas de controle de elenco hiperespecíficos que muitas vezes forçam os clubes da MLS a reduzir seus orçamentos.
Há também a questão de um Acordo Coletivo de Trabalho que se aproxima. O atual ACT expira em 31 de janeiro de 2028. Quaisquer mudanças importantes feitas na liga, especialmente em relação ao salário dos jogadores, certamente terão de ser realizadas com as negociações do ACT
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