A decisão foi tomada na segunda-feira, após uma série de reuniões de alto nível em Nova York. Proprietários que representam todos os 30 clubes da MLS participaram da votação, com uma maioria qualificada de dois terços, ou 20 votos, necessária para que Berg fosse eleito. Ele se tornará o terceiro comissário na história da liga, embora o momento da transição de Garber ainda não tenha sido anunciado. Berg será obrigado a vender sua participação no LAFC e assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027.

A liga confirmou a nomeação de Berg em um comunicado:

"A Major League Soccer anunciou hoje que Larry Berg foi nomeado o próximo comissário da liga. Berg, coproprietário-gerente do Los Angeles Football Club (LAFC) e copresidente do Comitê Esportivo e de Competição da Major League Soccer, foi selecionado após um abrangente processo de planejamento sucessório conduzido pelo Conselho de Governadores da MLS, com Korn Ferry, CAA e The Miles Group atuando como consultores durante toda a busca. Berg será oficialmente apresentado em 4 de agosto na sede da MLS em Midtown Manhattan e assumirá o cargo de comissário em 1º de janeiro de 2027", disse.